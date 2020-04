305.000 kroner til syv lokale ungdoms­foreninger

FAKTA De får støtte

I Lyngby-Taarbæk Kommune har følgende foreninger fået bevilget støtte:



FDF Virum 27.580 kr.

Geels Gruppe 50.000 kr.

KFUM-spejderne i Virum-Sorgenfri 80.000 kr.

Kongens Lyngby Gruppe 41.400 kr.

Lyngby-Taarbæk Konservative Ungdom 17.000 kr.

Polyteknisk Forening 47.387 kr.

Virum Gruppe DDS 41.900 kr.



Forenings­puljerne

I november 2017 besluttede Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre en ny model for de såkaldte spillehalsmidler for cirka 70 mio. kr. om året.

Tidligere kunne spillehaller få 95 procent nedslag i de statslige afgifter, hvis de gav et tilskud til lokale foreninger. Afsløringer af fup og svindel med spillehalsmidlerne, som i mange tilfælde gik til fiktive foreninger, betød dog, at ordningen blev afskaffet.

Det reelle foreningsliv mistede dog ikke pengeposen. Den blev i stedet kanaliseret over i en række nye statslige puljer til lokale, almennyttige foreninger og formål.

Puljerne administreres af Dansk Ungdoms Fællesråd, Danmarks Idrætsforbund og DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Danske Handicaporganisationer, ISOBRO, Friluftsrådet og Oplysningsforbundenes Fællesråd.

"Det betyder enormt meget for de lokale ildsjæle i foreningerne rundt i hele Danmark, at de har den her mulighed for at få opfyldt nogle af deres drømme. Lokalforeningspuljen giver landets demokratiske børne- og ungdomsforeninger endnu bedre muligheder for at skabe meningsfyldte aktiviteter og fællesskaber, hvor unge kan trives, lærer at samarbejde med andre og at tage ansvar," siger formand Chris Preuss i en pressemeddelelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd.