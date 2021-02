30-årig Lyngby-træner bliver spion for landsholdet frem mod EM: Han skal særligt holde øje med verdens nummer et

Jonathan Hartmann blev headhuntet af DBU til at blive landstræner Kasper Hjulmands vågne øje ved at rejse rundt i Europa og følge og analysere Danmarks kommende modstandere ved EM i juni med særligt fokus på verdensranglistens nummer 1, Belgien.

Til daglig er Jonathan Hartmann assistenttræner - eller transitionstræner, som hans officielle titel er - for Lyngby Boldklubs Superligahold, men for nylig kunne han iføre sig endnu en kasket.

Analysearbejdet passes ved siden af jobbet i Lyngby. Med sine 30 år er han den yngste assisterende analytiker for fodboldlandsholdet nogensinde.

Jonathan Hartmann blev hentet til Lyngbys fodboldakademi som 24-årig i 2014 efter som ungdomstræner at have opnået succes med de unge talenter i barndomsklubben Skjold Birkerød.

Efter to år i Lyngby fik klubbens daværende superligatræner David Nielsen øje for Jonathan Hartmanns evner og tilknyttede ham som analytiker for superligaholdet i sæsonen 2016/2017, hvor klubben med bronzemedaljer opnåede sin bedste placering i mange år.

I 2019 blev han forfremmet til den yngste assistenttræner for et superligahold.