27-årige Sigismund er 8. generation på Frederiksdal Slot: En drøm, der forpligter

27-årige Carl Christian Sigismund Ahlefeldt-Laurvig, der er 8. genereration på Frederiksdal Slot, tænkte sig grundigt om, inden han takkede ja til at føre kulturarven videre

Det Grønne Område - 26. november 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff

Han er "enormt interesseret" i tai chi og rejste efter studentereksamen rundt i Kina for at dygtiggøre sig inden for sportsgrenen med de ultralangsomme bevægelser, der ellers primært er populær blandt ældre mennesker.

Han har tomlet gennem Europa og vandret i Irans bjerge. Og så ser han meget hipsteragtig ud med sit skæg, briller og det lange lyse hår sat op i en såkaldt man bun. Han er dybt optaget af bæredygtighed og økologi. Så meget, at han for et par måneder siden gav sig selv halvandet år til at starte en virksomhed op, der skal investere i økolandsbyer.

"Det værdisæt, der er i de økologiske landsbyer, hvor man producerer egne fødevarer, har vedvarende energi og egen affaldssortering er meget inspirerende i disse år, hvor vi leder efter fællesskaber. Hvilken effekt det har på de mennesker, der bor der, vil jeg gerne forstå og udforske," siger Frederiksdal Slots nye ejer, den 27-årige Carl Christian Sigismund Ahlefeldt-Laurvig, der helst bare vil kaldes Sigismund.

"Passionen for bæredygtig omstilling blev for alvor vakt, da jeg var i Kina og så, hvordan man måtte køre rent vand fra andre dele af landet til provinsen, som jeg boede i. Det er skræmmende."

Hans mor har påvirket Sigismunds miljøbevidsthed siden han var lille. Også navnet Sigismund har han fået med i dåbsgave som tegn på, at han qua sin mor er i familie med Johan Sigismund Schulin, der var den første generation på Frederiksdal Slot. J. S. Schulin døde i 1750.

Efternavnet og titlen greve har han med fra sin far. Ahlefeldt-Laurvig trækker spor gennem århundreders Danmarkshistorie og dufter af både kongehus og landbrug. Hans far er også miljøbevidst og driver en større økogård i Mørkøv ved Holbæk.

Omlægning til økologi Fra Sigismund var 5-11 år, boede han i et af husene, der hører til Frederiksdal Slot. Og han mener, at det var her, at han for alvor blev interesseret i naturen, for her kunne han lege i skovene, når han kom hjem fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole på Østerbro. Gymnasietiden tilbragte han på Sorø Akademi.

"Det var lige noget for mig at være i Sorø, hvor jeg kunne løbe i skoven og sejle kajak. Og så var der et fællesskab, der var som at være tre år på efterskole. Det gav mig en følelse af at have søskende," siger Sigismund, der er enebarn.

I sommer blev han cand.merc. i økonomisk markedsføring fra CBS.

"Det er min plan for det næste år at tage kurser i alt fra skovdrift og juletræsproduktion til, hvordan man bruger en motorsav. Det er jo sjovere, når man kender bedriften i dybden," siger han og fortæller, hvor glad han er for den støtte, han får fra blandt andre af den fastansatte skovløber Henrik Holmgaard samt de andre fire fast tilknyttede til stedet. Om vinteren juleansættes ti hjælpere, når der er travlt med både fældning og salg af juletræer.

Frederiksdal Slot råder over cirka 270 hektar jord, hvoraf de 190 er udlagt til skovbrug. Primært bøg, ahorn og nåletræer. Det sidste ved mange lokale, der har tradition for at afhente deres juletræ her.

"Vi har besluttet at lave en gradvis omlægning af vores juletræsproduktion til økologi fra 2022 og frem. Men det er først i 2030, at de første økologiske juletræer er klar til salg," siger han.

At omlægge til økologi betyder, at man ikke sprøjter med pesticider eller anvender kunstgødning.

"Ud over den miljømæssige gevinst ser jeg også en økonomisk mulighed. Nemlig, at vi på grund af vores beliggenhed tæt på København kan adressere en mere miljøbevidst kundegruppe," siger han.

En arv med et stort ansvar Det var en stor beslutning, den tidligere ejer Vibeke Schulin traf, da hun tilbage i 2014 besluttede, at unge Sigismund skulle føre slottet og traditionerne videre, idet hun og hendes afdøde mand Johan Schulin ikke efterlod direkte arvinger. Og det var en meget stor beslutning for den dengang 21-årige Sigismund at takke ja.

For at arve et slot kan lyde som en drøm. Og det er det også for Sigismund, men det er en gave, der forpligter. For det er ikke et job og en arv, man lige kaster over bord, hvis man efter et par år finder ud af, at det ikke lige var det, man alligevel havde lyst til.

"Min far har hjulpet enormt med administrationen af Frederiksdal, imens jeg har læst. Det har givet mig mulighed for at være ung og prøve ting af. Det er et stort ansvar og en øvelse at finde ud af, hvad man brænder for. Det tager tid at finde den vej, der er ens egen. Det er overvældende, men en spændende læring. Jeg er spændt og glad for beslutningen, jeg tog om at takke ja, men jeg mener, at det er sindssygt vigtigt, at stedet ikke er alt i ens liv. Jeg ligger ikke søvnløs over bekymringerne, men er mere vågen, fordi jeg har en virkelyst og trang til at komme i gang med arbejdet med Frederiksdal," siger han.

Lige nu bor han hos sin faster på en gård ved Holbæk. Og ikke på Frederiksdal Slot, for det gør Vibeke Schulin stadig.

"Det er jo en levende kulturarv, og den vil jeg gerne føre videre ved at bosætte mig her, når jeg får familie," siger han.

Foruden omlægning til økologi af juletræer står der mange andre projektet på tegnebrættet.

"Vi arbejder løbende med restaurering af hovedbygningen, og der ligger et stort arbejde i at søge fonde til det," siger Sigismund.

For det er dyrt at bevare en kulturarv og føre den videre til kommende generationer i bedst mulig stand. Kældervinduerne står for udskiftning, og ved man, hvad det koster at skifte et enkelt i sit eget hus, så kan man prøve at gange op.

Taget er også træt og trænger til at blive skiftet ud.

"Men vi er nødt til at tage renoveringen i etaper, fordi det er så dyrt," siger han.

Indtægterne kommer foruden fra skovdriften også fra udlejning af slottets ti boliger, der ligger både ved slottet og i de tilhørende skove. Klatreparken 'Til Tops' bidrager også til indtægterne i lighed med de årlige sommerkoncerter, der også under Sigismunds ledelse vil fortsætte med at være en fast sommertradition.

