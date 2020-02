250 år med Beethoven: Kom til foredrag på Stadsbiblioteket

"Hør Celine Haastrup, som er en fantastisk dygtig musikformidler, og måske kender du hende som vært på P2, når hun fortæller om Beethovens liv. Et særligt liv i et revolutionært Europa hvor musikken sprængte grænser til en ny tid. Under foredraget har Celine lovet, at der vil være musikeksempler," skriver Lyngby Bibliotek.