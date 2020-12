Se billedserie Magnus Elbæk Ditlev lå nummer 40 efter svømningen, men kørte sig tilbage i fronten på cykelturen.

23-årig jernmand fulgte verdens bedste triatleter til dørs

Magnus Elbæk Ditlev elsker at træne og står op klokken 5 for enten at svømme, cykle eller løbe. Den jernvilje har bragt ham op i verdenseliten i triatlon, men også gjort ham i stand til at tage en bachelor i kemi fra DTU. Forrige søndag sluttede han som nummer 14 i verdens mest hårdeste triatlon, og det indbragte ham 10.000 dollar i præmiesum.

19. december 2020

Magnus Elbæk Ditlev fra Virum kom med på et wildcard til verdens mest prestigefyldte triatlon, PTO Championships i Daytona i Florida, med deltagelse af verdens bedste triatleter og en præmiesum på 1 million dollars, heraf 115.000 dollar til vinderen.

"Det er det største pengebeløb nogensinde, og samtlige deltagere fik 2.500 dollar for at stille op. I en ironman i Polen fik jeg 2.500 euro for at vinde, så det her er uhørt mange penge. Normalt løber det ikke rundt økonomisk, og man bliver bestemt ikke millionær, med mindre man tilhører den absolutte verdenselite", fortalte Magnus Elbæk Ditlev fra sit hotelværelse i Daytona dagen inden PTO Championships.

På forhånd drømte Magnus Elbæk Ditlev på en plads i Top 10, og det var tæt på.

"Jeg var nummer 40 efter svømmeturen, men fik lukket hullet på cykelruten og var på et tidspunkt helt i front. Men desværre tabte jeg min drikkedunk undervejs og fik krampe på grund af væsketab, så jeg faldt ned på tredjepladsen inden det afsluttende løb. Jeg fik nogle energibarer og drak en masse vand ved depoterne, men skaden var sket, og så blev det svært", fortæller Magnus Elbæk Ditlev, da Det Grønne Område fanger ham på telefonen i Kastrup Lufthavn efter den lange flyvetur hjem.

"Overordnet er jeg virkelig tilfreds. Det var helt vildt og fedt og ligge og kæmpe med OL-vindere og prøve sig selv af i verdens største triatlonstævne. Og jeg tjente 10.000 dollar for min 14. plads. Det er andre summer, end jeg er vant til".

Triatlon ved et tilfælde Magnus Elbæk Ditlev har altid været glad for sport, men at han skulle ende som professionel triatlon-udøver stod ikke skrevet i stjernerne.

Som dreng spillede han fodbold i B82 Virum og badminton i Virum-Sorgenfri Badminton Klub, men ved overgangen fra folkeskolen til Virum Gymnasium rejste mange af klubkammeraterne på efterskole, og det gav et problem:

"Pludselig manglede vi spillere til både fodbold og badminton. Jeg er tryghedssøgende og savnede mine kammerater, så i stedet begyndte jeg at løbe og svømme. I gymnasiet havde jeg to klassekammerater, der var eliteløbere, og de trak med over til Bagsværd Atletik Club".

Det gav smag på mere. Sammen med sin far trænede han cykling på familiens ferier, og da han også var en habil svømmer, tilmeldte han sig som 17-årig sin første halvironman i 2015.

"Det gik ok i svømning og cykling, men jeg havde brugt så mange kræfter, at jeg gik helt ned i løbet, som ellers var min favoritdisciplin. Men jeg kom da i mål", husker Magnus Elbæk Ditlev.

Nogle uger efter deltog han igen i en i halvironman, og da havde han lært at disponere sine kræfter bedre.

I 2016 deltog han i flere stævner, og i 2017 fik han en træner i Københavns Triatlon Klub.

"Tidligere havde jeg styret det hele selv, men nu kom jeg ind i et fællesskab, og det gav et kæmpe boost."

Kørt ned af bil I juni 2018 blev Magnus Elbæk Ditlev europamester for amatører, og målet var at blive professionel senere på året, men en ulykke kom i vejen.

Under en træning blev han påkørt af en bil og brækkede et kraveben, skulderbladet og sit ene håndled. Under den efterfølgende operation fik han sat en metalplade ind i skulderen, og som lægen sagde: "Måske kommer du aldrig til at løfte armen igen".

"Jeg kunne kun cykle, og det gjorde jeg hver eneste dag de næste seks måneder, indtil metalpladen blev opereret ud", fortæller Magnus Elbæk Ditlev.

I april 2019 var Magnus Elbæk Ditlev tilbage ved fuld styrke, men så indtraf et nyt uheld på en træningslejr på Mallorca. Under en cykeltur styrtede han op ad et bjerg og beskadigede det ene knæ, så han de næste 3-4 måneder kun kunne svømmetræne. Set i bakspejlet var det måske ikke så skidt, for svømning havde været hans svageste disciplin, og den blev nu styrket.

I september 2019 var Magnus Elbæk Ditlev omsider klar til sin debut som professionel triatlet. Det foregik i Davos i Schweiz, hvor han blev nummer fire. Siden fulgte en sjetteplads og en fjerdeplads ved internationale stævner, men så ramlede corona ind over verden.

Lynkarriere "I stedet for at blive slået ud så jeg det som en mulighed for at træne endnu mere og komme i endnu bedre form, mens jeg ventede på, at verden blev åbnet op igen".

Den intensiverede træning gav pote, da der igen blev givet grønt lys for internationale stævner. I en ironman i Polen vandt han sin første sejr som professionel og slog blandt andre den dobbelte tyske verdensmester på Hawaii, Patrick Lange.

Det blev fulgt op af en fjerdeplads i Dubai, hvor han kørte verdens næsthurtigste cykelsplit på de 90 kilometer, som han tilbagelagde på under 1 time og 52 minutter.

Resultaterne betød et wildcard til PTO Championships i Florida med en præmiesum på 1 million dollars.

Fremtiden foran sig Med sine 23 år var Magnus Elbæk Ditlev den yngste deltager i PTO Championships, og han har fremtiden for sig i en sportsgren, hvor man topper i midten af 30'erne.

"Jeg elsker at træne og presse min krop. Det er ren fascination, og med løb, svømning og cykling er der tre discipliner at træne i. Alle mine venner er her, og jeg er sammen med dem på træningslejre og stævner. Min kæreste Sif dyrker også triatlon på højt niveau, så hun har forståelse for, at jeg står op klokken 5 for at træne", fortæller Magnus Elbæk Ditlev, der i 2019 tog en bachlelor i kemi på DTU, men foreløbig har taget orlov fra kandidatstudiet for at satse 100 procent på triatlon.

"Men jeg bruger da min tekniske viden fra DTU til at optimere min cykel", joker jernmanden fra Virum.