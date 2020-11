Se billedserie Jacob Emil Mencke stiller både op for Skjold Birkerøds førstehold som andenmålmand. Foto: Frank S. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: 21-årige Jacob kombinerer fysik og skruebolde på banen og på studiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

21-årige Jacob kombinerer fysik og skruebolde på banen og på studiet

Med en offentliggjort artikel i et videnskabeligt tidsskrift holder 21-årige Jacob Emil Mencke, der studerer fysik og nanoteknologi på DTU og spiller fodbold i Birkerød, buret rent

Det Grønne Område - 08. november 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Fodboldspillet udvikler jævnligt geniale teknikere, der udfordrer fysikkens love med deres kunnen. Men det kan også gå den anden vej.

Som andenmålmand på Skjold Birkerøds 1. Herre Senior bliver der ikke meget kamptid til Jacob Emil Mencke, når ikke han lige står for andetholdet i serie 3. Til gengæld har han haft god tid til at tænke sig om, og undre sig over, hvad der egentlig sker, når man som målmand sparker til bolden.

"Jeg ville gerne forstå hvorfor, når man sparker ud på sydamerikansk, du ved ligger lidt ned og sparker med bagskrue, så flyver bolden længere," fortæller han. Heldigvis lod han det ikke blive ved det.

Den 21-årige unge mand er oprindeligt fra Hillerød, gik på gymnasiet i Birkerød og bor nu på kollegie i Lyngby, mens han studerer på DTU Fysik.

Komplicerede sager På et treugers kursus i sportsfysik sidste sommer arbejdede han med aerodynamikken i boldenes spin og den bane, de fløj gennem luften. Så svaret:

"Kort sagt, det er rigtig kompliceret," siger han. "Det har noget at gøre med, hvor hurtigt bolden flyver og drejer rundt, hvordan luftens masse samler sig omkring bolden og trækker i den og skubber den fremad," prøver han at forklare den mindre boldbegavede journalist. Meget overbevisende.

De tre uger viste sig dog ikke at være nok. Derfor spurgte han underviseren, lektor på DTU Fysik Mirko Salewski, om at designe et specialkursus, hvor han kunne fordybe sig yderligere. Undervejs udviklede han simple måder, at måle resultaterne af de komplicerede eksperimenter.

"Jeg brugte en mobiltelefon og det er egentlig det, min artikel handler om," fortæller han og foregriber begivenhederne.

Offentliggjort For nu ændrer historien sig fra at være en nysgerrig undersøgelse til at være en opskrift.

"Jeg spurgte min underviser, om ikke man kunne skrive om metoden, og han havde overvejet noget lignende, så vi kunne gøre det sammen," fortæller Jacob Emil Mencke.

Han gik i gang med at skrive i september og sendte i februar-marts i år den færdige artikel ind. 21. oktober blev artiklen 'Flight and bounce of spinning sports balls' publiceret i American Journal of Physics.

I den videnskabelige verden er det ellers ikke alle og enhver beskåret at få optaget artikler i et videnskabeligt tidsskrift.

Misundelsesværdigt Faktisk har Mirko Salewski har ikke tidligere oplevet, at en universitetsstuderende allerede på sit andet år har udført et arbejde, der efterfølgende kunne udgives som en videnskabelig artikel.

"Mange af vores unge forskere vil være misundelige, for det tager som regel mere end et år som færdiguddannet, før det lykkes at få noget udgivet," fortæller han, der understreger, at alle eksperimenter og beregninger er udført af Jacob Emil Mencke, men at han og de øvrige vejledere naturligvis har bidraget med viden om, hvordan man skriver en videnskabelig artikel.

"Det var faktisk det, der overvældede mig mest. At have de garvede fysikere til at læse min artikel igennem og komme med gode råd. Jeg var lidt benovet," siger han, der dog ikke er mere overvældet, end at næste artikel måske er på vej.

Marginalt bedre "Jeg arbejder lidt på noget i forbindelse med min bachelor, men nu må vi se. Det giver blod på tanden, når jeg oplever, at det jeg laver er nyttigt og kan bruges af andre," siger Jacob Emil Mencke, der mangler at bestå et enkelt fag før bachelor-titlen er hjemme på 2,5 år. Næste mål er kandidatgraden som civilingeniør i fysik og nanoteknologi om et par år.

Og hvordan går det så med fodbolden med den nye indsigt i boldens fysiske opførsel?

"Jeg forstår bedre, hvad der sker, når jeg sparker. Men som fodboldspiller er det også noget, man gør rent intuitivt. Jeg er måske blevet marginalt bedre, men jeg har fået mere og mere om ørerne og mindre tid til fodbold," slutter den tæt på geniale fysiker.