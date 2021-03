politi Foto: Jens Wollesen

20-årig mand dyttede af politiet: Det kom han til at fortryde

20-årig mandlig bilist fra Nærum havde euforiserende stoffer i blodet, da han tirsdag blev standset af politiet

Det Grønne Område - 10. marts 2021 kl. 16:22

En ung mand dyttede af en patrulje, der tirsdag kl. 10.58 var til stede på Sorgenfrigårdsvej. Det skulle han ikke have gjort, for politiet valgte at bringe hans bil til standsning.

Da patruljen henvendte sig til føreren af bilen, en 20-årig mand fra Nærum, lugtede der kraftigt at hash i bilen, og patruljen hentede derfor et narkometer for at teste føreren.

Testen viste, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, hvorfor han blev anholdt og sigtet for narkokørsel.

Den 20-årige blev efterfølgende kørt til hospitalet med henblik på udtagning af en blodprøve, som skal fastslå de præcise omstændigheder omkring hans eventuelle narkopåvirkning./peb