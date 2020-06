Send til din ven. X Artiklen: 19 træer overlever ikke: Kommunen redder 34 ud af 53 store egetræer på Lundtoftegårdsvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

19 træer overlever ikke: Kommunen redder 34 ud af 53 store egetræer på Lundtoftegårdsvej

Naturfredningsforeningens formand er glad for kommunens beslutning om at tage mere hensyn til naturen

Det Grønne Område - 28. juni 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen kan i morgen sætte sidste punktum i sagen om den potentielle massakre på de store egetræer på Lundtoftegårdsvej. Vejen skal udvides til at kunne rumme den forventede byudvikling i ormådet.

Hvis alt går vel betyder nye beslutninger i Teknik- og Miljøudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget, at man vælger at tilpasse de planlagte udvidelser af vejen, så der bliver taget mere hensyn til de store træer.

"Forvaltningen er kommet med en god løsning, som alle bakker op om," fortæller Sigurd Agersnap (SF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Løsningen i det besluttede 'Scenarie B' betyder, at der stadig skal fældes 19 af de over 50 år gamle egetræer, mod de oprindelige planer om at fælde 53 træer.

Den bedste løsning

"Jeg er glad for at tingene er endt med, at så mange træer bliver reddet. Det er nok den bedste løsning, der kan lade sig gøre nu," siger Hans Nielsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk.

"Der ryger selvfølglig stadig nogle træer, men det skyldes sagsgangen. Der skulle være taget hensyn til træerne allerede da udvidelsesprojektet i sin tid blev planlagt. Men i det mindste er der nu stadig udsigt til, at der kan være et skovbryn ved DTU om 100 år."

Naturfredningsforeningen var en af flere foreninger, der blev hørt, efter at politikerne besluttede at sende de nødvendige dispensationer fra lokalplanerne i høring igen.

Scenarie B Bygningskultur Foreningen, Lundtofte Borgerforening og mange borgere kom i høringen med svar, der ud over at være imod træfældninger, også gav konstruktive forslag til løsninger. Forslag som kommunen har ladet sig inspirere af i udformningen af de alternative løsninger.

Scenarie B er en justering af det tidligere skitseprojekt, hvor der er lagt vægt på at reducere antallet af træer, der skal fældes.

Tilpasningerne er blandt andet flytning eller indsnævring af heller, rabatter og fortove, sideforskydning af kørebanen og flytning af et busstoppested.

Ændringer koster Prisen er blandt andet en ringere tilgængelighed og tryghed for fodgængere og færre muligheder for at plante træer i rabatter og på heller.

På strækningen ved Hempel og Tryg vurderer forvaltningen ikke, at det er muligt at lave ændringer uden at påvirke trafiksikkerheden negativt. Der skal derfor stadig fældes 54 træer, som dog ikke er af samme størrelse, som de omtalte egetræer.

Økonimisk skal der også betales en pris for at ændre projektet, cirka 200.000 kroner, og til at forcere ledningsarbejdet så tidsplanen stadig er realistisk, det koster op mod en million kroner, vurderer forvaltningen.

