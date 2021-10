18-årig med benzin i blodet

Alex Wiingaard blev for nylig nummer to i klassen ’IAME X30 Challenge’ i Danmark, og det udløste en billet til World Series, der normalt afholdes på Le Mans, men i år køres den 18.-23. oktober i Adia syd for Venedig i Italien.

I 2019 blev Axel Wiingaard nummer to i Dansk Super Kart i OK senior klassen, og efter et aflyst 2020 på grund af corona har han i 2021 kørt X30 senior.

Axel Wiingaard har ikke fået interessen for gokart ind med modermælken, men sov som barn med en bil i stedet for en bamse, og som 10-årig og 120 centimer høj – det var kriteriet for at deltage – fik han mest for sjov sin debut i en el-gokart.

I 2018 rykkede han til udendørs baner og træner i dag på Amager Københavns gokartbane og andre baner i Danmark.

I dag er det ikke længere kun for sjov, nu er det resultaterne, der tæller.

World Series har 250 deltagere, der sidder i en bil med samme motor, så alt er op til den enkelte kører. Alle dyster mod hinanden i grupper, og alt kan ske i de indledende heats og i finalen.

Med sig i Adria har Alex Wiingaard sin far Kresten, sin mor Birgitte og sin lillesøster på 15 år, Victoria, der netop er stoppet som konkurrencesvømmer i Lyngby Svømmeklub.

Farmand Kresten er blevet hevet ind i sporten via sønnens hobby og fungerer i dag som hans mekaniker, og desuden er der tilknyttet en professionel mekaniker.