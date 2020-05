18-årig graffiti-maler fra Virum taget på fersk gerning

18-årig mand fra Virum sigtet for hærværk efter at være blevet anholdt i krydset Sorgenfrigårdsvej og Lundtoftevej.

Torsdag aften kl. 21.10 fik politiet anmeldelse om, at to personer befandt sig i krydset ved Sorgenfrigårdsvej og Lundtoftevej, og at den ene var i gang med at male graffiti på en bænk og nogle skilte på stedet.