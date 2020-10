Den 18-årige, der har optrådt som betjent og franarret godtroende borgere store beløb, er varetægtsfængslet i fire uger. Modelfoto Foto: THOMAS OLSEN

18-årig bedrager fængslet: Politiet tror at der er en medgerningsmand på fri fod

Retten i Lyngby har varetægtsfængslet den 18-årige ved et grundlovsforhør

Det Grønne Område - 15. oktober 2020 kl. 13:15 Kontakt redaktionen

Den 18-årige mand, som politiet anholdt onsdag formiddag for at franarret en ældre borger store pengebeløb og udgivet sig for at være betjent, blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger. Det sker mens politiet efterforsker videre i sagen, skriver Nordsjællands Politi på twitter.

Varetægtsfængslingen sker på baggrund af, at den formodede gerningsmand tidligere er dømt for lignende forhold samt en formodning om, at der er en medgerningsmand på fri fod

Politet mener, at den 18-årige gennem de seneste måneder har optrådt som falsk politibetjent for at franarre ældre borgere større pengebeløb ved at tilegne sig deres personlige NemID-oplysninger.

Det er blandt andre gået ud over en ældre mand fra Virum, som gennem de seneste seks måneder er blevet franarret et pengebeløb på over en million kroner.

fsp