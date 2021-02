16-årig stukket med kniv - gerningsmand på fri fod

Mandag aften klokken 20.29 rykkede Nordsjællands Politi ud til et meldingen om et knivstikkeri på Lyngby Station.

Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi til sn.dk.

- Da vi kommer der ud, kan vi konstatere, at en 16-årig dreng er blevet stukket en gang i mave- og skridtregionen, og han bliver kørt til sygehuset for behandling, men er uden for livsfare, siger vagtchefen til sn.dk.

Den 16-årige, der er fra lokalområdet, har også været i stand til at tale med politiet om knivstikkeriet, som politiet på den baggrund ikke behandler som banderelateret.

- Ifølge offerets forklaring er der tale om en eller anden form for personlig konflikt, der leder op til knivstikkeriet. Vi har dog endnu ingen anholdte i sagen, men vi har nogle fornavne, som vi skal efterforsker videre på i dag, siger vagtchefen.

Ifølge vagtchefen vides det endnu ikke om det 16-årige offer og gerningsmanden på forhånd kendte hinanden.