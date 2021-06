En 16-årig dreng fik syv måneders betinget fængsel for knivoverfald på en jævnaldrende dreng ved Lyngby Station. Arkivfoto: Bjørn Nielsen/Byrd Foto: B. Nielsen Mobil: 40191777

16-årig dømt for knivoverfald: Se dommen her

Drengen fra Vanløse blev også kendt skyldig i to andre voldsepisoder. I retten blev der tegnet et billede af en dreng med en tryg opvækst, men med enkelte venner, som er dårlig indflydelse.

En 16-årig dreng fra Vanløse er ved Retten i Lyngby blevet idømt syv måneders betinget fængsel for et knivoverfald begået 15. februar mod en jævnaldrende dreng ved Lyngby Station. Drengen blev også kendt skyldig i at have slået en dengang 15-årig dreng i ansigtet med flad hånd samt under varetægtsfængslingen at have slået en person i ansigtet med flad hånd, taget halsgreb og givet personen en skalle.

De fire måneder af straffen afsones nu, mens han ikke skal afsone de resterende måneder, hvis han blandt andet ikke begår ny kriminalitet ét år efter dommen.

Drengen ønsker ikke at medvirke til samfundstjeneste, men vil gerne samarbejde med Kriminalforsorgen om tilsyn. Kriminalforsorgen vurderer, at drengen ikke er egnet til samfundstjeneste.

Den 16-årige skal muligvis også efterleve flere regler besluttet af Ungdomskriminalitetsnævnet. Det er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet for børn og unge i alderen 10-17 år. Det kan for eksempel være regler for, hvornår man skal være hjemme, oplyser Retten i Lyngby. Det er der dog endnu ikke taget stilling til.

Dårlige venner Under retssagen fik man et billede af, hvem den unge mand er, og hvad der førte til, at han nu er dømt for et knivoverfald. Han er normalt begavet, fysisk sund og rask, har et godt psykisk helbred uden tegn på ADHD eller andre psykiske lidelser, men har dog tidligere haft problemer med sit temperament, viser en screening af ham.

Han bor hos sine forældre og er den yngste af fire søskende. Han har haft en god og tryg opvækst, fortæller han, med gode relationer til familien. Forældrene kom til Danmark fra Irak i 1998.

Han går i 9. klasse, og efter sin løsladelse er ønsket at færdiggøre skoleåret. Herefter vil han gennemføre 10. klasse og have et fritidsjob.

I fritiden er han sammen med sine venner eller spiller PlayStation derhjemme. Han synes selv, at han har en god vennekreds. Men han ses dog stadig med enkelte fra sit nærområde, som er involveret i kriminalitet.

Han drikker ikke, og han tager ikke stoffer.

Hans far har til Københavns Kommune fortalt, at det er et par få dårlige venner, som har trukket sønnen i den forkerte retning. Faren mener ikke, at sønnen laver ballade, eller at sønnen har temperament.

Under tilsyn Det er dog ikke første gang, at han er involveret i kriminalitet. I 2014 gennemgik han et forbedringsforløb i forbindelse med kriminalitet, som i domsskriftet ikke er nærmere specificeret. Forløbet blev afsluttet efter et år, fordi det blev vurderet, at han udviklede sig positivt, og at formålet med indsatsen var opnået. Alle aftaler blev under forløbet overholdt, og han havde en god skolegang uden at komme i konflikter.

Kriminalforsorgen har i deres konklusion lagt vægt på anbefalingerne fra Københavns Kommune, som anbefaler et tilsyn fra de sociale myndigheder med henblik på kriminalitetsforebyggelse og støtte til uddannelse på grund af drengens unge alder.