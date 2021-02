16-årig dreng varetægtsfængslet for knivoverfald på jævnaldrende

Drengen er sigtet for at have stukket en anden dreng på 16 år i låret og skridtet med kniv.

Siden nytår har Det Grønne Område sat fokus på uro og utryghed i det centrale Lyngby. Man har blandt andet kunne læse om et overfald på en 15-årig dreng begået af fire-fem unge mænd, som et par uger senere igen slog drengen for at anmelde den første episode.

"Vi er klar over, at der er et problem i området. Vi har patruljer, der kører forbi. Vi har vores forebyggelsesafdeling, som også kører forbi, og har indsatser i området ved at opsøge de unge og samarbejdet med kommunen for at gøre det bedst muligt på tværs. Problemer som det her kan ikke løses af én myndighed. Det er altid et samarbejde," sagde han.