Se billedserie Anders Ditlev Thyssen (1849-1933) grundlagde skolen i 1871.

150 år med omsorg, tryghed og faglighed

"Alle har krav på en god skoledag. Både børn og voksne," siger Benjamin Salvad, Lyngby private Skoles 12. skoleleder.

Det Grønne Område - 28. august 2021 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff

jubilæum Det viste sig at være en bæredygtig idé, som A.D.Thyssen fik, da han i 1871 i lejede lokaler i det lille lyserøde hus i Lyngby Åstræde og med blot seks elever åbnede Thyssens Skole. Selv boede han i den ene side af huset.

Formålet med skolen var at give eleverne bedre undervisning, end det ellers var muligt i Lyngby på det tidspunkt.

Skolen voksede allerede i løbet af et år ud af sine rammer og flyttede til Faurschous Gård på Lyngby Hovedgade.

Allerede i 1875 blev der behov for større rammer i en 'rigtig' skole. Pastor Peter Rørdam skaffede via enkedronning Caroline Amalie og etatsråd Tietgen penge til opførelse af en rigtig skolebygning. Det blev på Lyngby Hovedgade 56, hvor skolen, der siden har knopskudt, også har adresse i dag.

I den første trykte meddelelse om skolen stod i 1876 at læse: "At læse til Eksamen er ikke Skolens Hovedopgave.....". A.D.Thyssen var forudseende, idet skolens formål dermed var afstukket til at forberede eleverne til optagelsesprøverne til latinskolen samt at give dem gode menneskelige egenskaber.

Et formål, der stadig er kendetegnende for Lyngby private Skole, fortæller Benjamin Salvad. Skoleleder siden 2019 og Lyngby private Skoles 12. skoleleder siden 1871.

"Vi er en skole med rodfæstede værdier. Det er ikke noget, vi taler om, men noget vi lever efter, nemlig omsorg, tryghed og faglighed," siger han.

Ifølge ham betyder det at være en 'fri skole', at man ikke sådan lige kan kastes rundt i manegen af siddende politikeres ønsker om forandringer.

"Vi har mere lov til at være rodfæstede i vores værdier, der er bærende for alt, hvad vi laver, og jeg er overbevist om, at vi har overlevet og stadig lever godt netop på grund af de værdier," siger han.

Benjamin Salvad er ikke tvivl om, at alle forældre har et ønske om, at deres børn skal blive så dygtige som overhovedet muligt. Og faglighed er også en af de bærende grundværdier.

"Men for at få en høj faglighed skal der være tryghed og omsorg for hvert enkelt barn. Børnene skal simpelthen være glade for at gå i skole. Ellers kan de ikke lære. Alle har krav på en god skoledag. Både børn og voksne," siger han.

En stor familie

Hans Thyssen, søn af grundlæggeren A.D. Thysssen, var fra 1900-1920 skoleleder på Lyngby private Skole. Han var som sin far stærkt præget af en kristen grundholdning og medvirkede med sin meget moralske væremåde til at afstikke retningslinjerne for eleverne. Det kan man læse i bogen Lyngby private Skole 150 år, der er udgivet i forbindelse med jubilæet.

"Lydighed er midtpunktet i al opdragelse... Det er en af Grundpillerne i al Opdragelse, og Børnene befinder sig bedst, når de er opdragne til Lydighed og Orden..." er Hans Thyssen citeret for at proklamere ved et forældremøde den 20. november 1921.

Opdragelsen har i dag et andet udtryk.

"Vi holder fast i, at man holder dørene for hinanden, at man siger godmorgen, og at de store hjælper de mindre. Det er de små ting, der tilsammen giver det store billede af et sted med rod i vores værdier," siger Benjamin Salvad.

Skolen har et årshjul med et hav af tilbagevendende traditioner: julestue, kastanjefri når det store kastanjetræ i skolegården springer ud, gåtur rundt om Lyngby Sø, når bøgen springer ud, andespil, skolens fødselsdag og morgensang.

"Vi savnede det hele meget under coronaen. Og ikke mindst morgensangen. Det at være sammen og synge sange sammen giver værdi og et fællesskab," siger skolelederen.

En tradition er det også, at mange gamle elever dukker op, når der er julestue.

"Skolen er ikke et sted, man går ud af i 9. klasse. Vi er som en familie, og man har skolen med sig hele livet," siger han.

Skolen har cirka 500 elever. Og har ry for, at det er svært at blive optaget, hvis man ikke har søskende på skolen eller forældre, der har gået her.

"Vi er kede af det rygte, for det er ikke rigtigt. Vi ved, at der er folk, der skriver deres helt nyfødte barn op, og det er rigtigt, at der ikke er mange, der går ud fra skolen. Men der opstår huller," siger Benjamin Salvad.

150 års fødselsdagen er den 1. september og bliver fejret med idrætsdag, flaghejsning og sang.

"Men det var ikke noget for os at holde fødselsdag bare en dag. Så vi har i stedet valgt at lave en fødselsdagsuge, og holde fast i, at vi altid har idrætsdag den 1. september. Vi er jo en skole med traditioner," siger skoleleder Benjamin Salvad.

Kært barn har mange navne

Thyssens Skole

Lyngby Realskole da skolen slås sammen med Lyngby Døttreskole

Lyngby Højere Almenskole

Lyngby private Underskole

Den selvejende institution Lyngby private Skole