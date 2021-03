15-årige snuppet med hash og joints ved Fuglevad Station

På Fuglevad Station traf en patrulje tirsdag aften klokken 20.30 to 15-årige unge drenge fra Kgs. Lyngby på et offentligt toilet, hvor der lugtede kraftigt at hash. Den ene stod med en joint i hånden, og den anden var i besiddelse af en mindre mængde hash. Begge blev sigtet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.