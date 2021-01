15-årig udsat for groft overfald af unge mænd: Bagefter råbte gruppen ad moren og politiet

Efter overfaldet har politiet afhørt flere vidner og der også indhentet overvågning fra stedet. Moderen til den 15-årige er rystet over overfaldet, men også over, at gruppen af unge tilsyneladende bare fortsætter deres truende adfærd og er så respektløse, at de stod og råbte ad hende og politiet, da anmeldelsen blev optaget.