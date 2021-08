Se billedserie Niels Dyre Skovgaard, Peter Stage Andersen og Morten Kreutzmann har siden 1955 på skift stået i spidsen for Lyngby Special Optik, der er Kongens Lyngbys ældste optikerforretning. Foto. Signe Steffensen

137-års optikererfaring har et skarpt blik for udviklingen

I 70 år har Lyngby Special Optik ligget på Lyngby Hovedgade 48. Og meget er sket, siden S. A. Andersen ansatte forretningens første optiker i 1955.

Det Grønne Område - 29. august 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen

På førstesalen i den nyrenoverede forretning på Lyngby Hovedgade sidder tre mænd, der tilsammen har 137-års optikererfaring. Det er Niels Dyre Skovgaard, Peter Stage Andersen og Morten Kreutzmann. Fælles for dem er, at de alle tre er eller har været indehavere af Lyngby Special Optik. En forretning, der om nogen har formået at følge med tiden.

78-årige Niels Dyre Skovgaard startede i lære som optiker i 1951 på opfordring fra sin svigermor. Og selvom mester var streng, så var han glad for arbejdet og den umage og disciplin, det indebar.

Når han sammen med sin kone i de følgende år tog til Lyngby for at gå i biografen, hoppede de på trolleybussen, der bumlede ned ad hovedgadens brosten. Bussen stoppede lige ud for nr. 48, og når parret stod af, så pegede han på Lyngby Special Optik og sagde, at der kunne han godt tænke sig at arbejde.

Dengang lå nr. 48 præcis i centrum af Lyngby. Det var før både Magasin og Lyngby Storcenter blev opført, så byen så ganske anderledes ud.

Det var S.A. Andersen, der ejede Lyngby Special Optik, som han havde åbnet den 1. september 1951. Han var ikke selv optiker, men radiomand, med en særligt god fornemmelse for at gøre en god forretning.

Og da den unge nyuddannede optiker Niels Dyre Skovgaard trådte ind i forretningen og spurgte til et job, fornemmede han, at det ville være en god investering. Han tilbød ham fyrstelige 175 kr. om ugen, og at han kunne videreuddannede sig til optometrist på aftenskole.

"Det var en helt ny uddannelse. Faktisk var jeg med på det allerførste hold, der blev uddannet," siger Niels.

I den lille forretning på Hovedgaden blev der også solgt barometre, forstørrelsesglas og den slags. På førstesalen lå der en termometerfabrik, hvor der sad en glaspuster og pustede kviksølv ind i glasrør.

Så forretningen havde kun godt 30 kvadratmeter i stueplan.

"Det var nok Lyngbys mindste forretning, men den med den største omsætning," siger Niels Dyre Skovgaard.

Og det er det muligvis stadigvæk, selvom de siden hen fik dobbelt så meget plads, da termometerfabrikken flyttede.

"Vi har aldrig haft et udsalg. Vi har ingen usælgelige varer," lyder det selvsikkert fra Peter Stage Andersen, og Morten Kreutzmann nikker samstemmende. Det er utvivlsom tre mænd fulde af faglig stolthed. For her i nummer 48 har det altid handlet om at være frontløber i forhold til både teknologi og kvalitet.

Der er en tydelige fælles faglig glæde og stolthed ved faget. Her har man ALDRIG kunnet få to briller for en brilles pris.

Faglighed frem for alt Peter Stage Andersen var den tredje lærling i forretningen.

"Min far kendte S.A. Andersen og skaffede mig en læreplads, og så blev jeg der de næste 48 år," konstaterer han tørt.

Dengang blev butikken stadig opvarmet med hjælp fra en kakkelovn, og alt fra slibning af glas til tilretning af stel blev lavet her. Og selvom forretningen udadtil måske ikke var den mest tidssvarende, så var der stort fokus på den faglige udvikling, og da tyske Wöhlk sendte de første hårde kontaktlinser på markedet, sendte S.A. Andersen Niels Dyre Skovgaard til Kiel.

For selvfølgelig skulle Lyngby Optik være blandt de første i landet, der forhandlede kontaktlinser.

Den tilgang har gennemsyret forretningsfilosofien frem til i dag, hvor Lyngby Special Optik er en af de mest højteknologiske optikerforretninger i Danmark.

"Vi er førende indenfor kontaktlinser, f.eks. de såkaldte Ortho-K linser (natbøjle til øjnene) der retter ens nærsynethed blidt, mens man sover, hvorefter man ser perfekt fra morgenstunden uden nogen form for korrektion, blot for at nævne en disciplin," siger Morten Kreutzmann, der er indehaver af forretningen i dag.

Synsoplevelsen er selvklart kerneforretningen. Men form og design betyder også meget. I slutningen af 50'erne begyndte moden for alvor at få indflydelse på brillerne.

"Jeg kan stadig huske de første briller vi fik hjem fra Dior," siger Peter Stage Andersen.

Sortimentet har lige siden været klassisk og stilsikkert. De kender deres kunder indgående, og det er ikke her, du går ind for at få en meget outreret brille.

Et af de mærker, de har haft stor succes med, er det danske brillemærke Lindberg, der er blevet kendt på at lave ultralette titaniumbriller i et stramt skandinavisk design.

"Jeg har haft mine i 30 år," siger Niels Dyre Skovgaard.

Ja det er dét, der er det eneste problem med dem, siger Morten Kreutzmann og griner.

"Det er mit image," siger Niels. "Det kan jeg ikke bare lave om på," svarer han straks.

At gøre en forskel De tre er enige om, at noget af det bedste ved faget er muligheden for at hjælpe folk. Med den høje grad af specialisering har forretningen altid tiltrukket mange svagtseende kunder, og de har haft et tæt samarbejde med både Rigshospitalet og mange førende øjenlæger.

"Jeg servicerede 5300 svagtseende, da jeg havde forretningen. Mange af dem besøgte jeg i deres eget hjem," siger Peter Stage Andersen, der var fascineret af de teknologiske landvindinger indenfor området, og hvad de kunne gøre for kunderne.

Det var også sådan han mødte Lyngby Optiks nuværende ejer Morten Kreutzmann, der arbejdede for Zeiss, som er førende indenfor glas og optiske instrumenter.

Morten Kreutzmann var fascineret af den lille forretning med den høje tekniske og faglige kvalitet. Så meget, at han sagde til sig selv, at hvis han nogensinde skulle arbejde i butik igen, så skulle det være her.

En tanke han luftede for Peter Stage Andersen, der så småt var begyndt at overveje at gå på pension.

De nåede frem til en model, hvor de indgik et ligeligt partnerskab i en årrække.

"Der var mange, der sagde, at det aldrig ville gå godt, men det var nogle rigtig sjove og gode år. Det var en gave for mig, at Peter blev. Det gjorde overgangen lettere og gav kunderne mulighed for at lære mig at kende. Selvom jeg stadig har kunder, der kommer og spørger efter Peter, " siger Morten Kreutzmann.

"Når jeg af og til kigger forbi forretningen, så er der også stadig kunder, der hilser på mig," siger Niels Dyre Skovgaard, der stoppede i forretningen i 1997.

"Ja, jeg tror vi har Danmarks mest loyale kunder," siger Morten Kreutzmann.

Modernisering Ved hvert ejerskifte er der naturligt sket en modernisering.

"Men når man har en butik med så meget historie, så skal man også være lidt varsom med, hvor meget man laver om," siger Morten Kreutzmann. Men den gamle bygning trængte virkelig til renovering, og da personalet blev hjemsendt i forbindelse med corona var der pludselig en åbning. Det betyder blandt andet, at der på førstesalen er blevet flyttet en væg og etableret et tredje prøverum samt blevet plads til nye sol- og brillemærker.

"Jeg havde aldrig drømt om at det kunne komme til at se sådan ud," siger Niels Dyre Skovgaard og Peter Stage Andersen stemmer i:

"Det er virkelig blevet flot."

Der er sket noget, siden de to i 50érne startede morgenen med at fyre op i kakkelovnen. Nu er der installeret et moderne klimaanlæg, der kan holde de gamle lokaler kølige om sommeren og varme om vinteren. I det hele taget står Lyngby Specialoptik knivskarpt til sin 70-års fødselsdag den 1. september.