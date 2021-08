11 kvinder viser kunst i Nordre Mølle

Udstilling Det var et stort tilløbsstykke, da 11 kvindelige kunstnere fra Åbne Døre afholdt fernisering af deres fælles udstilling. Det var torsdag 5. august de bød gæsterne velkommen til deres udstilling i Lyngby Nordre Mølle. Kunstformidler Inge Schjødt fra komkunst.dk, holdt velkomsttalen, hvor hun talte om betingelserne for kunstens udfoldelse med udgangspunkt i fem grundlæggende elementer: Kunstneren selv, viljen til at skabe, ide/inspiration, tid, sted, skriver de 11 kunstnere i en pressemeddelelse.

"Vi var heldige at få besøg af vores borgmester Sofia Osmani, som viste stor interesse for vores udstilling, og vi fik blandt andet en snak om manglen på faciliteter til kulturelle arrangementet i Lyngby Taarbæk Kommune. Vi er dog meget taknemmelige for at kunne benytte Lyngby Nordre Mølle til vores årlige fælles kunstudstilling og for vores gode samarbejde med stadsarkivet, som for fjerde år i træk har hjulpet os med vores udstilling," skriver de 11 kunstnere.