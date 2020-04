Artiklen: 108 testet positiv for corona i Lyngby-Taarbæk

108 testet positiv for corona i Lyngby-Taarbæk

1.240 borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune er indtil videre blevet testet for corona, oplyser Statens Serum Institut. Procentmæssigt ligger Lyngby lavere end naboerne Gentofte og Gladsaxe

I mandagens opgørelse fra Statens Serum Institut er der 108 borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der er testet positiv for corona.

I kommunen er 1.240 blevet testet. Det svarer til, at 8,7 procent af de testede er testet positiv.

Antallet af smittede svarer til 194 per 100.000 indbyggere. Kigger man til nabokommunerne, har Gentofte Kommune 247 smittede borgere per 100.000 indbyggere.

I Gladsaxe er det 248, i Furesø 139 og i Rudersdal Kommune er det 172 indbyggere per 100.000 indbyggere ifølge Statens Serum Institut.

Inden for de sidste syv dage har der i Lyngby-Taarbæk Kommune været mellem 20-29 nye tilfælde af borgere testet positiv for corona per 100.000 indbyggere. Det svarer cirka til mellem 11 og 16 tilfælde.