100.000 kroner fra Nordisk Råd til VUC i Lyngby

Nordisk Råd støtter den lokale VUC til et samarbejde med en finsk højskole.

15.190 Euro. Eller - på dansk: 100.000 kroner. Det er, hvad Nordisk Råd har valgt at støtte VUC Lyngby med til et samarbejde med den finske højskole Jyväskylä Christian Institute.

Støtten betyder, at ca. 28 elever fra Lyngby HF til efteråret 2020 kan tage til Finland og besøge partnerskolen i seks dage. Elever fra Jyväskylä Christian Institute besøger til gengæld VUC Lyngby i foråret 2021.

"På VUC Lyngby og Lyngby HF er vi meget optagede af vores kursister og elevers demokratiske dannelse. Vores internationale samarbejder er med til at folde demokrati og verdensforståelse ud i en konkret kontekst til gavn for både ansatte og elever," fortæller uddannelseschef Trine Ellegaard Christensen,

Formålet med partnerskabet mellem de to skoler er at styrke de unges sociale, kulturelle og demokratiske kompetencer og samtidig også at udvide de unges horisont i forhold til ikke-digitale aktiviteter, fortæller VUC i en pressemeddelelse.