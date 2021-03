Se billedserie Hvert år i den første uge af skolernes sommerferie afholder Lyngby BK Danmarks største fodboldskole for 7-14 årige. Arkivfoto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: 100 år med Lyngby Boldklub: En foregangsklub for børnefodbolden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

100 år med Lyngby Boldklub: En foregangsklub for børnefodbolden

De 1.200 medlemmer og 175 ledere og trænere i moderklubben Lyngby Boldklub af 1921 ønsker sig mere kunstbaneplads i 100-års fødselsdagsgave.

Det Grønne Område - 30. marts 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Spørger man i moderklubben, Lyngby Boldklub af 1921, der er superligaklubbens amatørafdeling, om, hvad man mon kunne ønske sig, når nu man bliver 100 år, får man et todelt svar fra den daglige leder, Berit Döhl:

"I 100 års-jubilæumsåret har vi først og fremmest et stort håb om, at coronaen holder sig langt væk fra fodboldbanerne, og at genåbningen fortsætter. Samtidig har vi et kæmpe ønske om mere kunstbaneplads om vinteren, så de lange ventelister til klubben kan reduceres, og endnu flere kan være aktive hele året."

Selv med ventelister er der masser af liv i Lyngby Boldklub. En klub, som er så meget mere end professionel fodbold.

I alt består klubben af godt 1.200 medlemmer i alderen fire til 75 år, der på alle ugens dage gør fodboldbanerne i Lyngby Idrætsby til et kæmpe motions- og aktivitetsområde. Hertil kommer 175 frivillige trænere og ledere.

Der er aktiviteter på alle niveauer til både piger og drenge, kvinder og mænd, og som det nyeste skud på stammen er der hver onsdag eftermiddag 'Hjertebold' for folk med livsstilssygdomme. Der er også en meget stor og aktiv Oldboysafdeling i klubben.

Bedre børnefodbold Lyngby BK har siden 2005 været foregangsklub for DBU's Bedre Børnefodbold, hvor klubben ansatte to ambassadører til at udvikle og udbrede Bedre Børnefodbold i både Lyngby BK og i de lokale klubber.

"Fokus ligger på Både/Og-modellen. Der satses på både talentudvikling og fastholdelse. Vi ønsker i klubben at fortsætte det gode talentarbejde og videreføre traditionen med at udvikle talenter til de danske ungdomslandshold samtidig med at fastholde så mange som muligt i et aktivt idræts- og foreningsliv. Dette har bl.a. resulteret i, at det i dag er lykkedes os at have en meget stor U17-, U19- og Seniorafdeling," forklarer Berit Döhl.

Hvert år i den første uge af skolernes sommerferie afholder Lyngby BK Danmarks største fodboldskole for 7-14 årige, og for mange er dette blevet en fast måde at starte sommerferien på.

Socialt På det sociale område har Lyngby BK i et tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, Lyngby Guiderne og Broen Lyngby igennem mange år hjulpet børn og unge fra mindre ressourcestærke familier med at komme i gang med foreningsliv og idræt.

Der er samtidig fokus på at skabe gode sociale rammer for medlemmerne: Fællesspisninger, klubaftener hvor man kan stille spørgsmål til Superliga-holdet, afslutningsarrangementer og som det nyeste tiltag en årlig Lyngby-dag, hvor alle hold spiller hjemme, kombineret med familieaktiviteter og -konkurrencer.

"Hvert år - når der ikke er corona - gennemfører vi i klubben fælles ture på tværs af årgange til eksempelvis Øens cup og Pinsecup samt fra U12 og på fælles udenlandsture," fortæller Berit Döhl.

Pigefodbold Antallet af pigespillere i Lyngby BK er støt og roligt vokset, og der er nu 135 pigespillere, fordelt på holdene U5/6 Piger, U7/8 Piger, U9/10 Piger, U11/12 Piger, U13/14 Piger og U15/17 Piger.

Derudover en voksenafdeling med Kvindesenior og Fodboldfitness for Kvinder. Klubben har nedsat et særligt pigeudvalg, der løbende evaluerer og videreudvikler fodboldtilbuddet til pigerne. Der er stort fokus på såvel de sportslige og sociale aktiviteter i pigeafdelingen, idet erfaringen viser, at bl.a. overnatninger i klublokalet, orienteringsløb og fællesspisninger har stor betydning for fastholdelsen af pigerne.

Uddannelse af trænere og ledere Trænerne i Lyngby BK tilbydes løbende trænerkurser, både internt og eksternt, alt fra C-licens til A-licens samt diverse inspirationskurser.

Nogle kurser er målrettet særlige grupper: U10-U12 trænere, ungtrænere mv., andre er for den samlede trænergruppe. Hver anden måned afholdes et fælles trænermøde med diverse faglige temaer og inspirationsindlæg fra såvel interne som eksterne oplægsholdere.

Så det kan godt være, at Lyngby Boldklub ifølge dåbsattesten er en gammel dame, som nu runder 100 år. Men klubben udvikler sig, følger med tiden og er på mange områder stadig med helt fremme. Også når det ikke handler om professionel fodbold.