Artiklen: 100 år: Naboerne stod tidligt op for at fejre fru Larsen

For naboerne på vejen var stået tidligt op for netop at give hende en glædelig overraskelse midt i Kristi Himmelfartsferien. Fredag de 14. maj 2021 fyldte vejens ældste beboer nemlig 100 år.