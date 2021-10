Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: 10 skæve spørgsmål til spidskandidaten: 'Jeg har tegnet maskotten til fodboldslandshold efter sejren ved EM i 1992' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10 skæve spørgsmål til spidskandidaten: 'Jeg har tegnet maskotten til fodboldslandshold efter sejren ved EM i 1992'

Vi vil op til valget stille spidskandidaten for hvert parti 10 skæve spørgsmål. Denne gang er det Radikales Gitte Kjær-Westermann.

Det Grønne Område - 07. oktober 2021 kl. 17:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Hvad fik dig senest til at grine? "I disse dage er min familie og jeg samlet i Thy, Nordjylland, hvor min far ligger for døden. Der er masser af tårer, men vi får også grinet lidt ind imellem, fordi vi bruger tiden sammen til også at mindes. Så mindes vi for eksempel skønne, søde stunder med min far, som når han sagde: ”L. O. R. T. og smør, det kan ikke passe!” i stedet for at bande sådan rigtigt, når han blev frustreret over noget, for eksempel et byggeprojekt, han var i gang med, som gammel murer, og det ikke gik som han ville."

Hvad er dit tydeligste barndomsminde? "Jeg har mange gode minder fra min barndom i Thy, især måske fra det, der i dag er Thy Nationalpark, hvor min bror og jeg boltrede os og legede drenge (hvorfor vi skulle være drenge ved jeg ikke). Han var Per, jeg var Poul. Vi lavede sange, som vi sang. Vi var også Per og Poul, når vi skulle fodre eller muge ud hos høns, kaniner eller heste, eller gøre rent på badeværelserne og tømme opvaskemaskine – så var arbejdet ligesom lidt mindre surt. Vi er pseudotvillinger og gjorde alt sammen."

Hvad var dit første job? "Jeg var barnepige som 12-årig for en familie med tre små børn, som ofte var ude om aftenen, og kom hjem sent om natten i weekenderne. Jeg lavede mad til børnene, badede dem, lagde dem i seng og gjorde derefter rent i hele huset – det trængte der til. De gav mig god løn."

Hvis du kun måtte spise én ting resten af dit liv, hvad skulle det så være? "Rugbrød med smør og myseost."

Hvad er dine skjulte talenter? "Jeg tegner. Jeg har en uddannelse som tegner og har tegnet maskotten til Danmarks fodboldslandshold efter sejren ved EM i 1992, op til VM i Florida. Det var en svane, som skulle symbolisere den grimme ælling, overraskede alle og foldede sig ud som en smuk svane ved EM. Den blev lavet til en stor figur, der gik rundt på fodboldbanen i halvlegen. Den blev også lavet til en is. Jeg er god til at læse folk, se om bag den måde de nu udtrykker sig på, og gætte, hvordan de har det og hvad de har brug for. Jeg er effektiv, jeg får enormt meget fra hånden hele tiden."

Hvem er dit idol – udenfor politik? "Lige nu er det min far, og alt det han har betydet for mig."

Hvad er den mærkeligste kompliment, du har fået? "Jeg har mange mennesker i mit liv, som er gode til at give komplimenter. Der har sikkert været en del mærkelige ind imellem. Jeg kan lige nu ikke komme i tanke om nogen."

Hvad er du virkelig dårlig til? "At slappe af og lave ingenting. Det er ikke særlig sundt og derfor kæmper jeg lidt med det. Men jeg ender hele tiden med at skubbe det: efter denne opgave, efter valget og så videre. At genkende ansigter og navne. Det er ikke arrogance, for jeg vil virkelig gerne huske folk – jeg mærker, hvor vigtigt det er for de fleste. Men det er noget, en del mennesker har svært ved. Det kaldes vist ansigtsblind. Det kan være en stor ulempe, især når man er politiker og møder rigtig mange mennesker, som man gerne vil vise den respekt at huske."

Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle den så være? "Så skulle det være at skabe fred imellem mennesker. At støtte mennesker i at gå med bølgerne af tolerance, hensyn, dialog, mildhed og fællesskab, i stedet for gå med bølgerne af had, fjendskab, intolerance, grådighed og undertrykkelse af mindretal."

Hvilke tre ting vil du tage med på en øde ø? "Min familie, en kokosnød og fiskeyngel. Det kan man få til at vokse og klare sig med. Det har Maldiverne, hvor jeg har boet 2½ år, gjort i tusindvis af år."

Blå bog Navn: Gitte Kjær-Westermann Parti: Radikale Venstre Fødselsdato og alder: 13-05-67, 54 år Uddannelse: Cand.scient.adm og International MBA Job: Projekt- og udviklingskonsulent, Forbrugerrådet Tænk Børn (antal/alder): Fire hjemmeboende i alderen 16-22 år.