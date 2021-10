Send til din ven. X Artiklen: 10 skæve spørgsmål til spidskandidaten: 'Der må godt være fart over feltet. Det er også min styrke i politik' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10 skæve spørgsmål til spidskandidaten: 'Der må godt være fart over feltet. Det er også min styrke i politik'

Vi vil op til valget stille spidskandidaten for hvert parti 10 skæve spørgsmål. Første kandidat er Simon Pihl Sørensen.

Det Grønne Område - 06. oktober 2021 kl. 17:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Hvad fik dig senest til at grine? "Mit barnebarn på fem måneder får mig til at grine og smile hele tiden. Børn er livets salt."

Hvad er dit tydeligste barndomsminde? "Første gang jeg mødte op i Lundtofte Boldklub til min første træning. Jeg var spændt og klar. Jeg elskede den bold. Det var mit liv som barn. Det er det stadig lidt. Fodbold er en passion for mig. Og jeg elsker at komme på Lyngby Stadion. Fodbold har givet mig kun glæde og venner gennem livet."

Hvad var dit første job? "Jeg havde fritidsjob efter skole i et firma, der solgte køkkener i Gyldenløvesgade 3 gange om ugen efter skole. Det var jeg glad for. Fritidsjob danner unge mennesker."

Hvis du kun måtte spise én ting resten af dit liv, hvad skulle det så være? "En god ost tror jeg. Jeg er glad for god ost. Den slags ost, hvor man kan smage kærligheden ved at producere noget godt. Og jeg tænker jeg godt må drikke et glas rødvin til."

Hvad er dine skjulte talenter? "Jeg er ret god til sprog og til at tale sort- altså rigtigt sort. Ikke at forveksle med politiker-sort. Og imitere. Min kone siger det er fordi jeg er lidt af en krukke. Måske burde jeg have været skuespiller."

Hvem er dit idol – udenfor politik? "Jeg har ikke et. Men dem jeg virkelig beundrer er unge mennesker, der gør modstand mod ondskab og undertrykkelse. Jeg tænker ofte på mennesker som Sophie Scholl og også danske unge, der kæmpede mod nazismen. Med livet som indsats. Og så er det ingen hemmelighed, at jeg er kæmpe Hemingway-fan. Jeg læser Solen går sin gang mindst to gange om året."

Hvad er den mærkeligste kompliment, du har fået? "Sagt med et smil: At jeg stadig er en drengerøv. Og det er jeg nok lidt. Der må godt være fart over feltet. Det er også min styrke i politik. Jeg taler lige ud af posen og vil handle. Jeg vil forandre som da jeg var 18 år. Den dag jeg ikke vil det, holder jeg op på stedet."

Hvad er du virkelig dårlig til? "At synge. Desværre. Det lyder ikke umusikalsk. Det er a-musikalsk. Og det er værre. Helt væk."

Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle den så være? "Jeg ville ønske jeg kunne spille på klaver så smukt, at mennesker, det hørte det glemte alt om splid og kævl og bare krammede hinanden . Klaverspil for kærlighed. Det ville være den smukkeste super-power."

Hvilke tre ting vil du tage med på en øde ø? "1. Billede af min familie.

Det vil holde mig i live.

2. En fodbold - vil holde mig

i gang

3. En god lang bog- vil holde

psyken i form."

Blå bog Navn: Simon Pihl Sørensen Parti: Socialdemokratiet Fødselsdato og alder: 19. Juli 1966 Uddannelse: Jurist Job: Stabschef, formandssekretariatet i 3F. Ægtestand: Gift med Mette Børn (antal/alder): Tre piger. Victoria 29, Alberte 24, Emilia 19.