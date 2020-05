Glæd dig til nye sæder: Biografen åbner nu på fredag

Biografen er blevet bygget om, så alle 11 sale er udstyret med nye luksussæder.

Nordisk Films biografer åbner på fredag og vil til at starte med holde åbnet torsdag til søndag samt helligdage.

Det Grønne Område - 27. maj 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt

Fra på fredag kan vi komme i biffen igen i Nordisk Films Biografer i Lyngby. Biografen har været lukket siden 12. marts.

De første film, biografpublikummet vil kunne se efter åbningen på fredag, er animationsfilmen "Fremad", den danske debutfilm "Kød og Blod" med Sidse Babett Knudsen på rollelisten og "Bombshell" med Charlize Theron.

Biografen i Lyndby vil i første omgang holde åbent torsdag til søndag samt på helligdage, oplyser Nordisk Film.

Der vil være mindst ét tomt sæde mellem hver gruppe af biografgæster, ligesom filmene programlægges således, at der aldrig vil være for mange mennesker på én gang i biograflobbyen, og så der er god tid til rengøring af salene mellem forestillingerne. Der er skilte, afstandsmarkører, håndsprit, og gæsterne vil blive mødt af en vært, som vil byde velkommen, informere om retningslinjer, sikre god hygiejne og i det hele taget hjælpe med at skabe en god oplevelse.

Ombygget

Og publikum møder ind til en ombygget biograf.

Allerede før coronakrisen lukkede landet ned, var ombygningen af biografsalene i gang, og nu er alle 11 sale færdige og udstyret med nye lukussæder, som gæsterne kan indstille præcis som ønsket. Der er tale om meget rummelige sæder, hvor fod- og nakkestøtte kan indstilles elektronisk med et let tryk på armlænet. Luksussæderne er ekstra brede og giver selv den mest langbenede gæst mulighed for at slå benene op og nyde filmen i fulde drag. Derudover er selve biografsalene indrettet med ekstra meget gangplads mellem sæderne.

"Vi åbner gradvist, så det betyder, at vi ikke tager alle sale i brug på én gang, men jeg kan godt love, at gæsterne vil få en super oplevelse i vores nye sale - også hvad angår komfort," siger Louise Møller, områdechef i Nordisk Film Biografer:

"Det er dejligt nu at kunne åbne biografen igen, og så er det ekstra glædeligt at vi har færdiggjort vores ombygningen, så alle sale nu er med luksussæder, der kan lægges helt ned. Det har været en ekstraordinær situation, men nu glæder vi os til at vi kan være trygt sammen igen i biografen, og vi overholder naturligvis alle retningslinjer fra myndighederne."