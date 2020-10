Bakken konstituerer ny direktør

Lene Alsgren har siden 2006 været direktionssekretær og administrativ leder af Teltholderforeningen på Bakken.

"Med sit indgående kendskab til Bakken har Lene Alsgren den bedste forudsætning for sammen med bestyrelsen og Bakkens mange teltholdere at sikre, at vi har en stabil og velfungerende organisation i den kommende tid, mens der arbejdes på at finde en varig løsning for stillingen som administrerende direktør," siger Michael Idemo, formand for Bakkens bestyrelse, i pressemeddelelsen.

”Jeg har igennem mine 14 år på Bakken haft et tæt samarbejde med såvel bestyrelse som Bakkens teltholdere, og jeg er blevet opfordret til at varetage rollen som fungerende administrerende direktør i en periode. Jeg vil sammen med Bakkens dygtige medarbejdere gøre alt for at sikre, at overgangen, indtil en ny administrerende direktør for Bakken er fundet, kommer til at ske på den bedst mulige måde," siger Lene Alsgren.