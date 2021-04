Venstres borgmesterkandidat, Karina Fromberg, vil have undesøgt, om der er basis for flere hjemmearbejdspladser for offentlige ansatte. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: V stiller medlemsforslag om hjemmearbejdspladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V stiller medlemsforslag om hjemmearbejdspladser

Debat Vordingborg - 28. april 2021 kl. 06:01 Kontakt redaktionen

På det kommende kommunalbestyrelsesmøde (onsdag 28. april, red.) har vi i Venstre anmodet om at få en medlemssag på dagsordenen. Det er en sag, vi glæder os til at drøfte med vores kolleger i kommunalbestyrelsen.

Læs også: Partier forsøger at overgå hinanden med forslag

Vi vil gerne tænke langsigtet, og vi har alle lært en del af det forgangne år med corona. Mange været nødsaget til at arbejde hjemmefra, og det har også været gældende for vores ansatte her i kommunen.

Nogle undersøgelser peger på en øget effektivitet, når medarbejderne arbejder hjemmefra. Vi kender det fra os selv - at sidde i egne rammer uden at blive forstyrret af snak, telefoner og døre der åbnes og lukkes - giver en mere effektiv arbejdsgang.

Vi ved godt, at det er på bekostning af det sociale samvær, men det kan vi oparbejde på anden måde. Måske man ikke skal arbejde hjemmefra alle ugens dage.

Venstre vil derfor opfordre til, at man på et dybere plan undersøger de muligheder, der er for hjemmearbejdspladser i Vordingborg Kommune samt undersøger, hvor mange der reelt kan og vil arbejde mere hjemmefra.

Det skal naturligvis i første omgang være frivilligt for medarbejderne, om de ønsker en hjemmearbejdsplads. Vi ser det samtidig som en god måde at tænke kloge kvadratmetre og mulighed for fleksibel indretning i fremtidige byggerier.

På vegne af Venstres kommunalbestyrelsesgruppe

Ronni Lykkehus

gruppeformand

Birkealle 19, Vordingborg

Karina Fromberg

borgmesterkandidat

Præstegårdsvej 12, Bårse