Svar til havnebestyrelsens debatindlæg

Poul A. Larsen fortalte på informationsmødet, at det var vigtigt at tiltrække virksomheder ved at gøre Masnedø grøn. Af debatindlægget fra Poul A. Larsen og Knud Rasmussen fremgår det, at virksomhederne ligefrem står i kø for at komme ind på Masnedø. Hvordan hænger det sammen? Virksomhederne kan næppe alle etablere sig på den famøse trekant der i øvrigt ikke må bebygges? Hvordan understøtter tilladelse til svær industri i miljøklasse 5-7 ideen om en grøn energiø? Er det blot et salgsargument for at få »grønne« politikere til at stemme for her op til kommunevalget?