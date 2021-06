Politisk hjemløs...

Af uransagelige årsager har Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet valgt at indgå et valgforbund med Socialdemokratiet til kommunalvalget 2021. Det vil sige, at en stemme på et af de ovennævnte partier i realiteten er en stemme på Socialdemokratiet - og Socialdemokratiets udlændingepolitik, som jeg kort skitserede i et læserbrev i nærværende avis 19/5-2021.

ting er at samarbejde politisk for at få sine synspunkter igennem; en anden ting er at indgå et decideret valgforbund. For mig er det en umulighed, at stemme på et parti, der er i valgforbund med et parti som Socialdemokratiet. Derfor bliver det sofaen, der får min stemme til kommunalvalg 2021 - og jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan.

Steffen Rahdoust Boeskov

Borrensvej 3

4780 Stege