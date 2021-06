Jens Beck-Lauritzen. Pressefoto Foto: Lene K

Ny fabrik kan være løsningen på omstridt havneudvidelse

Debat Vordingborg - 16. juni 2021 kl. 15:08 Af Jens Beck-Lauritzen Kontakt redaktionen

Vesthavnen i Vordingborg har længe ligget i strid med borgerne på Ore strand om en udvidelse af havnen mod vest. Der ser nu ud til at være en udvikling der kan løse denne strid, så alle parter står som vindere.

I forbindelse med etablering af Vordingborg Biofuel skal der vedtages en lokalplan, og laves en VVM-redegørelse for området syd for den nuværende havn, idet der skal laves planer for en rørledning for direkte afskibning fra anlægget. Samme område giver mulighed for en ekstra udvidelse af landarealet med op til 90.000 m2, som dermed rigeligt kan opveje de 35.000 m2 som den fremlagte reducerede lokalplan omfatter.

Havnen har haft det problem, at man har udbudt retten til opfyldning af et større areal i forventning om at lokalplan H17.01.03 (udvidelsen mod vest) blev vedtaget. Ved at overflytte de 35.000 m2 til et område syd for havnen (hvor den ikke generer borgerne) opnår man at kunne opfylde såvel udbudsbetingelserne som borgernes ønsker om ikke at gennemføre udvidelsen mod vest langs Ore.

Trekanten på 35.000 (den tidligere etape 5) vil under alle omstændigheder først kunne fyldes op, når etape 4 - om formentlig en del år - er etableret. Der er derfor god tid til at få udvidelsen mod syd inkluderet i den nye Lokalplan og VVM-redegørelse for anlæg af Vordingborg Biofuel, som man jo under alle omstændigheder skal gennemføre i de kommende år.

Hvis man vælger denne løsning med udvidelse af landarealet mod syd, vil havnen i øvrigt senere kunne etablere egentlig kajanlæg på sydsiden af dette areal. Og får dermed en unik mulighed for senere kapacitets-udvidelser.

