Vordingborg Kommunes folkeskoler får bundkarakterer, når det gælder trivasel. Det kan skræmme tilflyttere væk, siger Torben Folke Månsson. Privatfoto

Debat: Vores skolebørn skal trives

Debat Vordingborg - 27. september 2021 kl. 13:33 Kontakt redaktionen

Børnefamilier skal have en god lokal skole, der sikrer de gode rammer for børnene. Rigtig meget forskning peger på, at det vigtigste for, at vores børn kan tillægge sig ny viden og kompetencer, er, at de trives i skolen.

Men hvordan ser det egentligt ud med trivslen i vores Folkeskole? Fra skoleåret 2014/2015 til 2019/2020 placerer vores skoler sig som nummer 94 til nummer 89 af landets 98 kommuner i perioden.

Bag disse tal gemmer sig helt sikkert mange gode forklaringer, men vi kan ikke underkende, at tallene kommer af de indberetninger, som skolerne foretager. Tallene viser os, at der er potentiale for forbedringer.

Udover at vi ikke kan være bekendt at indtage denne plads, skal vi også være opmærksomme på, at vores skoler blandt andet vurderes ud fra tallene, når potentielle borgere overvejer at bosætte sig i Vordingborg Kommune. Til sammenligning placerer Næstved sig som henholdsvis nummer 60 til nummer 47 i den samme periode.

Fælleslisten er optaget af vores børns trivsel i vores skoler, da trivsel er en forudsætning for læring.

Torben Folke Månsson (Fælleslisten)

Kandidat KV21

Østervej 4

Kalvehave