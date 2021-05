Havneformand Poul A. Larsen (S) understreger betydningen af erhvervshavnen som en vækstmotor for Sydsjælland. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Debat: Vordingborg Havn er en vækstmotor for Sydsjælland

Debat Vordingborg - 10. maj 2021 kl. 16:02 Af Poul A. Larsen og Knud Rasmussen, Vordingborg Havn

Vordingborg Kommune har i mange år ønsket at udvikle den af kommunen ejede havn på Masnedø til en større erhvervshavn af regional og national betydning. I 2015 blev masterplanen for havnen vedtaget, og offentliggjort og allerede i 2016 kunne den første etape af havneudvidelsen tages i brug. Efterfølgende er havnen yderligere udvidet med to etaper. Udvidelsen og udviklingen af havnen har båret frugt. Der er kommet nye virksomheder på havnen, og der er investeret i alt cirka 500 millioner kroner på og i havnen. Det har blandt andet betydet, at for eksempel DLG kunne fastholde og udvide deres erhvervsaktiviteter i vores region. Udviklingen af havnen kan dermed være med til at beholde store virksomheder i kommunen, men igennem udviklingen også skabe nye og afledte arbejdspladser på havnen og i virksomheder, der ligger i kommunen.

Alle de nye etablerede havnearealer er udlejet, og der er en venteliste for virksomheder, der vil etablere sig på den forestående etape. Vordingborg Havn er en vigtig spiller i kommunens strategier og målsætninger om at støtte erhvervsudvikling, erhvervs image og i den sammenhæng flytte sig længere op på DI's liste over erhvervsvenlighed.

Vordingborg Havn har til formål at understøtte de af kommunen vedtagne og kendte strategier som Bosætning, Erhvervsudvikling med videre. Derudover er der i de forgange år kommet mange klimamål fra staten, Vordingborg Kommune, Danske Havne og FNs verdensmål. Vordingborg Havn og de virksomheder, der er etableret på havnen, vil selvfølgelig tage et medansvar og bidrage positivt, så de klimamål kan indfries. I den forbindelse er der udarbejdet en plan for den grønne omstilling af Vordingborg Havn, som blandt andet går ud på at etablere vedvarende energi på havnens områder.

Da masterplanen i 2015 blev vedtaget, og i de efterfølgende lokalplaner skulle godkendes, besluttede havnebestyrelsen i foråret 2017 at reducere ansøgningen til kun at omfatte de første 4 etaper. Dermed blev der for etape 5 ikke udarbejdet en lokalplan, og der blev ikke søgt etableringstilladelse til den af hensyn til de nærmeste beboere og for at kunne sikre, at anlægshavnen for den nye Storstrømsbro kunne etableres i tide.

Den famøse trekant, der kun udgør en mindre del af udvidelsen og ligger over en kilometer fra Ore, er kommet til for at kunne give mulighed for at etablere 2 vindmøller og et testcenter for flydende solceller på havnens arealer som et led i den grønne omstilling som kommunalbestyrelsen har sat i gang i august 2020. I mellemtiden viser det sig, at der ikke længere er et flertal for, at der etableres kæmpemøller på land som i øvrigt ikke er en del af lokalplanhøringen.

Vordingborg Havns havnebestyrelse har ikke intentioner om at etablere den oprindelige etape 5 af hensyn til borgerne, men vil anvende de af havnen VMM redegjorte vandarealer til etape 5 til den grønne omstilling. Vandområdet af etape 5 vil derfor konkret kunne anvendes til et flydende solcelleprojekt. Dermed kan der arbejdes med den grønne omstilling i et pilotprojekt som igen vil skabe arbejdspladser og indirekte sikre, at arealet ikke kan bebygges. Havneloven tillader i sin nuværende form ikke, at en erhvervshavn etablerer solenergiprojekter, men forventningerne er, at det på sigt vil være muligt.

Der er god økonomi i at udvide havnen som det er planlagt at gøre i etape 4, fordi der genanvendes restprodukter, der genereres i vores samfund fra de mange anlægsprojekter. Det er helt unikt at gøre brug at denne metode, hvor man i kommunens største anlægsprojekt ikke skal optage lån. Vordingborg Havn har særdeles gode erfaringer med denne metode fra de tidligere udvidelsesetaper 1, 2 og 3.

Man sparer på de jomfruelige råstoffer, som vi skal værne om, samtidig med at man sikrer en meget fornuftig business case. Entreprenøren får penge for at aftage jorden og de penge vil i sidste ende komme havnen og skatteborgerne til gode.

Vordingborg Havn ønsker i samarbejde med virksomheder på havnen og Vordingborg Erhverv at fortsatte en bæredygtig udvikling, både pga. økonomiske og miljømæssige hensyn, og for at tiltrække nye virksomheder, investeringer, og for at skabe arbejdspladser. Havnen vil gøre det med respekt for borgerne på Ore og Masnedø og vælger derfor ikke at etablere hele etape 5 jævnfør masterplanen og heller ikke bebygge de vestlige havnearealer. Havnen har dog også et ønske om at bidrage til den grønne omstilling for at indfri de satte klimamål med de muligheder havnen har.

