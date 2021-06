- På Ore bor der cirka 2000 borgere. I resten af Vordingborg Kommune bor vi cirka 40.000 andre borgere, som ikke forstår, hvorfor Venstre vil sætte udviklingen i erhvervshavnen i stå, sigher Gotte Kongstad. Foto: Poul Poulsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vordingborg Erhvervshavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vordingborg Erhvervshavn

Debat Vordingborg - 22. juni 2021 kl. 10:01 Kontakt redaktionen

Man kan prøve at forstå, hvorfor Venstre vil stemme imod en udvidelse af erhvervshavnen med en etape 5. Måske handler det om en mundtlig aftale, Knud Larsen (V) i 2017 indgik med Ore-borgerne, der gennem flere år har protesteret vildt mod en ændring af deres vandudsigt.

Erhvervshavnen ligger en kilometer fra kystlinjen på Ore, så alt på havnen synes fra Ore-siden småt, men Venstre mener, at det er synd for Ore-borgerne, at de skal vænne sig til at dreje hovedet en smule, hvis de skal se Falster fra en ny vinkel. I en moderne verden lærer man ellers at være omstillingsparat.

Venstre vil udskyde udviklingen i den ambitiøse masterplan for erhvervshavnen, indtil man har undersøgt muligheden for at udvikle havnen mod syd. Der er tid nok, skønt der ligger et tilbud om at placere en biofuelfabrik til to milliarder, som med alle tilladelser kunne stå færdig om to-tre år. I business skal man slå til, når tilbud gives, og der er sjældent tid til længerevarende studiekredse og rundkredssamtaler.

Udviklingen går i dag meget stærkt, og konkurrencen er hård. Siden den uformelle studehandel i 2017 mellem Venstre og Ore-borgerne, er præmisserne ændret, og vi borgere forventer, at politikerne følger op på den nye udvikling.

Først i 2019 blev Fehmern-tunellen endeligt i Tyskland verificeret, og erhvervshavnen i Vordingborg fik en optimal placering mellem Nordtyskland, Lolland/Falster, Sjælland og Sverige.

Et år tidligere blev det bestemt, at dele af Storstrømsbroen skulle bygges på Masnedø, og arbejdsarealet kunne, når broen stod færdig, tilfalde Vordingborg Kommune og blive en del af et større havneområde.

Ydermere bliver der i forbindelse med bygningen af Storstrømsbroen overskudsjord, der kan købes billigt og bruges til opfyldning på etape 4 og 5. Flere virksomheder har vist interesse for erhvervshavnen. Bliver Vordingborg Erhvervshavn en succes, vil der blive rift om kajpladserne, og opfyldning af jord på etape 4 og 5 giver mulighed for mere kajplads.

Skal en ambitiøs plan vige for hensynet til, at forholdsvis få borgere mister deres sædvanlige vandudsigt? Socialdemokraterne sidder NU med styrepinden, og man har i hele valgperioden arbejdet ihærdigt på at vende den udvikling, at Vordingborg kun skulle være en pendlerkommune. Der skal arbejdspladser til for at tiltrække nye borgere, som med skattekroner kan bidrage til en bæredygtig udvikling.

På Ore bor der cirka 2000 borgere. I resten af Vordingborg Kommune bor vi cirka 40.000 andre borgere, som ikke forstår, hvorfor Venstre vil sætte udviklingen i erhvervshavnen i stå, indtil flere alternativer er undersøgt.

I moderne konkurrencesamfund skal der handles hurtigt og rationelt. Hvis havnen på sigt blive en succes, burde et bredt politisk flertal stå bag.

(forkortet, red.) Gitte Kongstad

Wesselsvej 41

Vordingborg