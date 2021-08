Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vordingborg Dagblad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Vordingborg - 25. august 2021 kl. 16:30 Kontakt redaktionen

Jeg har boet i Vordingborg det meste af mit liv og har altid læst Vordingborg Dagblad og opfattet det som en seriøs og lødig formidler af nyheder.

Jeg har ALDRIG skrevet et læserbrev i mine 67 år - og gider dybest set heller ikke - men man kan blive trådt så hårdt over tæerne at man ikke kan lade vær med at reagere.

23. august bringes der endnu engang en stor opslået artikel - endnu engang gravet op af en tidligere borgmester fra Nordsjælland som har sat sig for at bruge sin tid på at »grave« i offentlige udgifter både i Vordingborg og andre kommuner.

Jeg bryder mig bare ikke om artiklens opbygning - den antyder at Johanneberg er et dyrt sted at opholde sig, og sender negative pile i forkert retning.

Vi skal da i Vordingborg være stolte af at vi kan tilbyde disse forhold. Kursusfaciliteter til en større gruppe - den frie natur så alle kan tænke klart - fantastisk forplejning til en absolut rimelig pris og så lægges udgifterne tilmed hos en skatteyder i vores egen kommune.

Jeg forholder mig ikke til artiklens indhold som sådan - men synes ikke det er fair at artiklen sender negative pile mod Johanneberg - de har jo bare leveret hvad der er bestilt - og jeg er meget sikker på at alle har fået fuld valuta for pengene.

Jeg tænker at Vordingborg Kommune, gennem årene, allerede har brugt timer for langt over en million kroner på at tilfredsstille Hr. Uffe Thordal i hans evige jagt på uretfærdigheder - eller hvad der nu ledes efter.

Kære Vordingborg Dagblad - bliv ved bolden og »dommeren«, gå ikke efter tilskueren. I denne artikel er kursusstedets navn jo egentlig ligegyldigt, men måske er det kun mig der kan se dette problem?

Uanset reaktioner vil der ikke komme yderligere kommentarer herfra.

Lars Petersen

Berberisvej 2

Vordingborg