Debat: Vil ældredirektøren tage ansvar...

Debat Vordingborg - 19. maj 2021 kl. 16:03 Kontakt redaktionen

Kære Jan Christensen

Din respons på vores debatindlæg i sidste uge, kalder på en kommentar. VI mødte løsningsorienterede og velforberedte, og vi havde også gjort hvad vi kunne for at du kunne møde velforberedt ved at sende dig flere mails på forhånd. Du svarede dengang, at du blot ville møde op for at lytte. Når du så efterfølgende 'ikke kan genkende beskrivelsen af vores møde', kan man jo forledes til at tro, at du ikke har hørt efter. Når du skriver at 'personalet på Multicentret ikke kan genkende forløbet med vores datter', forledes man jo til at tro, at det er en historie distriktslederen selv har opfundet, da hun i en mail skrev 'Derudover er jeg blevet bekendt med at din datter filmer med sin mobiltelefon ind ad andre beboeres vinduer, er det korrekt, skal det stoppe'. Det sætter ikke umiddelbart distriktslederen i bedre lys.

Du mener ikke at pressen er det bedste sted at håndtere konkrete samarbejdsudfordringer. Som vi har nævnt for dig tidligere, er pressen en udvej, når alt andet er afprøvet. Her er det i høj grad med til at sætte fokus på diskussionen af kvaliteten og fremtiden i ældreplejen generelt - herunder at personalet ikke har tildelt arbejdstid til overlap; at der benyttes et forældet og dårligt fungerende alarmsystem mv. - især i et år hvor der er kommunalvalg, og hvor der bør sættes fokus på en kultur der faciliteres af et ledelsesteam og et embedsværk, der har mere end svært ved at løfte opgaven.

Når det er sagt, noterer vi os den udstrakte hånd der siger at du/Multicentret vil bestræbe sig på 'at det gode samarbejde bliver måden vi løser problemer på'. Det har vi - og andre pårørende - faktisk arbejdet for og ventet på i mere end fem år.

Ulla og Lars Bournonville

Lindevej 8

4720 Præstø