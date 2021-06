Gert Larsen foreslår en onlineportal, der udelukkende indeholder natur- og kulturoplevelser i Vordingborg Kommune. Privatfoto

Debat: Vi skal være stolte over hvor vi bor

Debat Vordingborg - 30. juni 2021

Jeg vil være med til at bringe øget fokus på de lokale seværdigheder og naturperler til gavn for kommunens borgere. Lad os sammen fortælle 'den gode historie'.

Jeg vil gøre vores egne 'perler' kendt for den almindelige borger i kommunen. Naturen, museer, spisesteder, skovene, vores kystlinje og den historie, som er forbundet til kommunens geografi og historie.

Vi kunne jo starte med kommunens nye borgere - vores tilflyttere. Hvordan får de kendskab til kommunens fortræffeligheder? Googler de dem? Finder de dem ved tilfældigheder?

Måske, at vi skulle formalisere det lidt mere? Eller rettere optimere det.

Borgmesteren skal ALTID være guide på vores busture for nytilflyttede. Uanset at vi har en S-borgmester, vil raten for antal deltagere være højere (borgmester-effekten). Der skal ikke være et valg, om det er bustur eller DGI-husets vandland. Det er altid en bustur.

Formålet skal være at vise identitetsfremmende steder for den nye borger i kommunen. Det skal være med til at skabe samhørighed og dermed give grobund for en naturlig 'holdånd' og en samlet kommune. En samlet kommune - kunne det ikke være dejligt?

En sidegevinst kunne være, i samarbejde med de lokale attraktioner og spisesteder, at uddele familie rabatkuponer. Det kan igen være med til at gøre steder, som man ikke vidste fandtes, kendte. Ét succesfuldt besøg, og der er potentiale for et besøg mere, og dermed øget omsætning.

Hvad så med os andre, som allerede bor her? Skal vi ikke blive klogere på vores egen kommune? Jo, vi skal i endnu større grad end i dag fodres med tilbud, som vi ikke anede fandtes.

Der gøres allerede noget, men kan det gøres bedre? Ja, det mener jeg.

Der skal meget mere fokus på direkte information til borgerne. Måske kunne der ligge en kultur- og natursøgemaskine, som kun indeholder vores kommunes seværdigheder, og som hele tiden bliver opdateret med tilbud og events i vores egen baghave.

Eller endnu bedre - Hvorfor kan man ikke blive notificeret med en SMS, hver gang der er et arrangement eller event i kommunen?

Det tror jeg sagtens ville kunne lade sig gøre.

Vi har så meget at være stolte over i Vordingborg kommune - lad os sammen opleve og fortælle 'den gode historie'.

Gert Larsen (V)

Kandidat KV21

Hulemosevej 19

Nyråd