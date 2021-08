Der skal stadig arbejdes på at sikre gode forhold for børnene i kommunens daginstitutioner. Modefoto: Thomas Olsen

Debat: Vi har ikke bestilt champagnen endnu

Debat Vordingborg - 31. august 2021

Kære Jørgen Krossing Eberhardt, BUPL. Vi sætter stor pris på, at BUPL deler vores glæde over, at Vordingborgs børn får flere voksne omkring sig. Som jeg tidligere har udtrykt, »på den måde sikrer vi, at pædagogerne får de bedst mulige forudsætninger for at styrke børnenes udvikling og trivsel«. Endvidere danner det, »et endnu bedre grundlag for udvikling af vores dagtilbud til glæde for børn og forældre«.

Jeg med flere ser dette som et skridt på vejen. På sigt forventes det, at vi har endnu bedre normering i Vordingborg Kommune ved hjælp fra de statslige midler. Dette er ikke målet alene.

Andre vinkler er, at vi fortsat styrker indsatser i forhold til sproglig og motorisk udvikling herunder barnets frie leg. Under Covid-19 kom der eksempelvis stort fokus på ude- og friluftsliv. Et område som i stigende grad er efterspurgt.

Vi skal styrke samarbejde og partnerskab mellem hjemmet og det pædagogiske personale med fokus på at skabe robuste børn og trygge børn, som er klar til at gå ud og møde livet.

Vi har et professionelt og dygtigt personale omkring børn i kommunens dagtilbud. Den nuværende aftale lægger op til, at der skal arbejdes yderligere med udvikling af personalets kompetencer. Det er her, at BUPL spiller sine bedste kort ind.

Vi er nødt til at snakke indhold og ikke kun tal alene. For det er det, vi gør sammen for børnene, der tæller.

Vi er nok flere, som ser frem til, at der træffes beslutninger på nationalt plan, så vi har helt klare retningslinjer og rammer for arbejdet de kommende år.

Jeg er sikker på, at vi sammen når i mål. Til den tid kan vi tænke på at skåle i champagne.

Nikolaj W. Reichel (S)

Grønnegade 4, Præstø

Poul A. Larsen (S)

Solbakkevej 20, Vordingborg