Debat: Vi bør hjælpe de afghanske flygtninge

Debat Vordingborg - 25. august 2021 kl. 16:30 Kontakt redaktionen

Gennem flere år har mange afghanere hjulpet de allierede styrker og dermed også de danske styrker i Afghanistan.

Som konservativ mener jeg ikke, at vi kan svigte disse mennesker i nødens stund. Jeg er dansk statsborger med en livsopfattelse, der bygger på kristne værdier. Normalt er jeg meget videnskabsteoretiskorienteret og ønsker gerne fakta, der kan underbygge beslutninger. Men i nogle tilfælde giver det bare meget mere mening at følge sit hjerte og sin samvittighed.

Jeg synes af og til at tonen på Christiansborg kan blive lige skinger nok i mine ører, når der tales om flygtninge og indvandrere, især efter at Socialdemokratiet helt kynisk har fundet ud af, at vejen til magten går via de cirka 200.000 svingvælgere, som ønsker en hårdere udlændingepolitik. Det har fået Socialdemokratiet til at ligge så langt ude på højrefløjen på dette område, at jeg tænker at mange DF'ere må være misundelige.

Som konservativ synes jeg, at jeg må sætte en grænse for, hvor meget fremmedhad der skal oppiskes. Vi skal som konservative med en kristen baggrund udvise ordentlighed og anstændighed. Krigen i Afghanistan har været forfærdelig, og mange afghanere er kommet i klemme, nu hvor de islamistiske fundamentalister Taliban, som har et menneskesyn, der hører til i Middelalderen, er kommet til magten.

De afghanere, som har hjulpet de allierede styrker, står i en forfærdelig situation. Der går ikke lang tid før de bliver betragtet som forrædere af Taliban. Deres familier er også truet. Danmark bør derfor yde al den hjælp vi kan til disse afghanere. Som bosiddende i Vordingborg Kommune synes jeg, vi skulle gå foran som et godt eksempel for hele landet, og tilbyde at modtage en pæn mængde af de afghanske flygtninge, som kommer til Danmark i disse dage. Jeg ved godt, at nogen vil opfatte det som politisk ukorrekt for en borgerlig politiker at skrive dette, men jeg mener det helt inde fra hjertet, vi skal udvise anstændighed.

Jesper Adler (K)

borgmester- og spidskandidat KV21

