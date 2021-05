- I Venstre vil vi være kede af, at børn niveau-opdeles efter postnumre, siger Karina Fromberg. Foto: J.C. Borre Larsen

Artiklen: Debat: Venstre vil have en bedre skole - uanset hvor

I den forgangne uge har der været fokus på et ønske om udskoling i Nyråd.

Der er sagt og skrevet meget om skolestrukturen i Vordingborg Kommune. Men i vores øjne handler det ikke om, hvorvidt der skal etableres udskoling i Nyråd kontra Stensved, men om at vi kan tilbyde gode skoler til alle børn i kommunen!

Borgmesteren skulle i efteråret have foreslået en femårig forsøgsperiode med udskoling i Nyråd og efterfølgende evaluering. Det er dog ikke noget, vi politikere i kommunalbestyrelsen er blevet præsenteret for. Ingen af os kender hverken de faktuelle tal eller de målbare resultater af forsøget. Så lad os få nogle beregninger frem, vi alle kan læse og derfra drøfte forsøget i Nyråd.

I Venstre vil vi være kede af, at børn niveau-opdeles efter postnumre, vi skal ikke inddele dem i A- og B-skoler. Tanken om A- og B-skoler gavner hverken debatten eller vores børn.

Når tilflyttere vælger egn for deres nye drømmehjem, er en velfungerende skole et vigtigt element. I Venstre ønsker vi selvstyrende skoler, hvor ledelsen er lagt ud på de enkelte skoler, så de har frie rammer til at skabe den undervisning, der fagligt og socialt kan udvikle børnene bedst muligt. En velfungerende ledelse giver større ejerskab og glæde på skolen, og det smitter af på både elever, lærere og deres hverdag.