Debat: Venlig eller ikke venlig kommune

Vordingborg har rigtig mange pendlere, som bruger meget tid på landevejen for at komme på arbejde. Hvordan ser det så ud med hjemmearbejdspladser? Her er der rigtigt meget tilbage at ønske, når det gælder bredbåndsdækning med adgang til minimum 100/30 Mbit/s download/upload. Når det gælder digitale rammer ligger vores kommune som nummer 87 ud af 93 kommuner.

Derfor handler tre ud af Venstre Vordingborgs fem hovedpunkter på vores valgprogram om at forbedre vores erhvervsduelighed, og at vores unge skal have bedre muligheder for at få den uddannelse, der skal til for at de bliver aktive samfundsborgere.