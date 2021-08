Ifølge Søren Hansen (DF) er et stort sygefravær blandt lærerne en stor del af årsdagen til, at Vordingborg Kommune halter efter i forhold til landsgennemsnittet på folkeskoleområdet. Privatfoto

Debat: Velkommen tilbage til skolen

Debat Vordingborg - 12. august 2021 kl. 09:19 Kontakt redaktionen

Så sluttede skolernes sommerferie. Børn og unge vender tilbage til skole og uddannelse. Mange både børn og forældre har glædet sig rigtig meget. Jeg selv er far til to døtre, som begge har glædet sig til at komme tilbage. Madpakkerne blev tirsdag smurt uden den mindste brok - endda i rigtig god tid. Penalhusene blev suppleret op med, hvad der måtte mangle af for ekempel farver, viskelædere og blyanterne blev spidset. De sidder snorlige og i tip-top stand, klar til brug.

I skrivende stund kan jeg håbe, at der end ikke vil være (store) protester, når vi går tilbage til almindelig skoledagsputtetidspunkt. Jeg kan kun gisne og drømme om, hvor længe denne entusiasme holder. Det ville være fantastisk hvis denne entusiasme og glæde, var at spore hver eneste skoledag - året rundt.

For det er da ingen hemmelighed at vi i kommunen halter bagefter, når det gælder folkeskoleområdet i forhold til landsgennemsnittet. Jeg vil, som lyttende og involveret far, påstå at en del af problemet er det meget store sygefravær,

som stadig opleves i folkeskolerne bland de ansatte. Mine egne døtre er dødtrætte af vikarer.

Som kommune bliver vi nødt til at kigge på årsagen til fraværet. Lytte til lærerne og lade dem fortælle os, hvor det går galt. Det kan endda være, at de dygtige lærere, vi har i kommunen, har nogle gode løsningsforslag. Derefter skal vi gentænke området, så de nødvendige tiltag, vi kan lave for at forbedre arbejdsmiljøet/mindske fraværet, bliver gjort.

Det vil være tiltag for de ansatte men i særdeleshed også for børnene i fremtiden. Fortiden kan vi desværre ikke ændre, men nutiden, vi lever i, former fremtiden. Fremtiden skal formes, så fremskridtet bliver stort. Jeg er ikke i tvivl om, at vi i Vordingborg Kommune sagtens kan være med.

Søren Hansen (DF)

Spidskandidat, KV21

Svingkærvej 12

Ørslev