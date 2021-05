Debat: Vejtræerne til Ornebjerg

Vejtræerne til Ornebjerg er utrolig dårlige, og jeg ønsker at de kommer øverst på prioriteringslisten og bliver fældet den side mod Barmosen. De er så rådne at der er fare de vælter ned over en af os når vi passerer. Det er en smal vej, hvor der kører mange biler, en smutvej mellem Ørslev og Næstvedvej med rigtig meget trafik, og er også vejen til vores genbrugsplads. Der kører også store køretøjer inklusiv sneplove, deraf mange skader på træerne. Mange tror også, at de skal overhale de store køretøjer, det viser skaderne på træerne. Det er meget farligt at køre ind i et træ, det ved jeg af egen erfaring.