Morten Matras mener, at man skal gøre, som privatskolerne har succes med - at lade børnene blive på den matrikel, de er startet på - for at undgå elevflugt fra folkeskolen. Privatfoto

Debat: Udskoling i Nyråd - hvorfor?

Debat Vordingborg - 03. juni 2021 kl. 16:36 Kontakt redaktionen

Det har været en spændende tid, siden jeg fremkom med mit forslag om at lave en udskoling i Nyråd. Forældre har stoppet mig på gaden og udtrykt deres støtte. Nogle har fortalt om deres egne bekymringer og oplevelser. Andre har været overraskede over den indsigt i økonomien, jeg præsenterede.

Det er blevet tid til at præcisere nogle ting for at forhindre misforståelser. Min personlige mening er, at ledelsen og underviserne på Kulsbjerg Skoles matrikler gør det godt. Vigtigst af alt er det for mig at fortælle, at forslaget er fremkommet efter en streng økonomisk og talmæssig analyse.

Jeg er først og fremmest matematiker. Jeg ser strukturer og modeller, før jeg ser andet. I tilfældet med Nyråd skole ser jeg en struktur, der tvinger forældre til at overveje, om Stensved er den rigtige skole for deres børn, fordi deres barn skal skifte skole.

Overvejelserne får dem til at spørge andre forældre om deres oplevelser. Svaret er som at slå plat eller krone. Møder de to, der er positive, lader de deres barn starte i Stensved. Møder de to, der er negative, undersøger de muligheden for privatskole.

Det har ikke noget at gøre med, om undervisningen er god eller dårlig i Stensved. Det er nemlig enormt svært at vurdere udefra. Undervisningen kan være som på landets bedste skoler - det ændrer ikke på, at forældre, der skal til at flytte deres barn, naturligt vil spørge andre forældre om deres oplevelse. Der vil altid være nogle, der er utilfredse eller kan fortælle en anekdote eller vandrehistorie.

Problemet er, at det er alt for tilfældigt. Mit forslag er at sikre, at så få børn som muligt skal skifte skole. Forældrer vælger det tryggeste valg for deres børn. Hvis kommunen eller skolebestyrelserne vil sikre, at så mange elever som muligt bliver i folkeskolen, skal de skabe trygge rammer og lade så få børn som muligt skifte skole.

Alternativet er, at 50 procent af en årgang i Nyråd skifter væk fra 5.-8. klasse. Alle disse skoleskift kunne måske forhindres.

Jeg kæmper, fordi de børn, der skal skifte skole, potentielt kommer ind i en ny skole, der ikke passer til dem. Fordi de børn, der efterlades, mangler deres kammerater. Og fordi folkeskolens økonomi belastes hårdt, når et barn forsvinder. Det giver færre penge at lave god skole for.

Det er skiftet, jeg vil debattere. Hvorfor tvinger vi børn sammen i udskolingsskoler i stedet for at lade dem blive på de skoler, de er startet på? Hvorfor kigger vi ikke i retning af privatskolerne og ser, hvad de gør: Lader børnene blive på den matrikel, de er startet på, helt til afgangseksamen.

Måske nogen kan forklare mig, hvorfor det er nødvendigt at flytte børnene? Så nødvendigt at det er okay, at vi mister 50 procent af eleverne.

(forkortet, red.) Morten Matras

Hasselvænget 24

Nyråd