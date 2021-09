Det ville klæde kommunalbestyrelsen at holde kommunalbestyrelsesmøderne på skift i de tre stolte og selvstændige købstæder - de er kommunens DNA, siger Ole Hansen (V). Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Time out af nyt rådhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Time out af nyt rådhus

Debat Vordingborg - 17. september 2021 kl. 09:30 Kontakt redaktionen

Vores socialdemokratiske borgmester synes at have stirret sig blind på, at det eneste rigtige er at bygge et nyt rådhus. Der er dog andre muligheder.

Et af argumenterne for at bygge nyt rådhus er at bringe kommunens ansatte tættere sammen. Er der noget, jeg under kommunens ansatte, er det ordentlige rammer for deres hverdag. Men vi bør stoppe op og vurdere, om vi ikke kan skabe ordentlige rammer for de ansatte uden at bygge nyt rådhus her og nu.

I stedet for at brænde millioner af skal vi renovere det eksisterende rådhus i respekt for dets kvaliteter. Lad os spare de penge, et nyt rådhus vil koste, og investere i at sikre kernevelfærden til gavn for børn og ældre. Og ikke mindst skabe udvikling, som kan tiltrække tilflyttere, så der også er liv i fremtiden.

Kommunens DNA er de tre stolte og selvstændige købstæder. Det skal vi have i baghovedet, når vi taler om at centralisere kommunens aktiviteter yderligere i et nyt rådhus. Vi har ikke brug for mere centralisering - tværtimod.

Vi kunne passende starte med møderne i kommunalbestyrelsen. Vi har stadig byrådssale i Stege og Præstø. Det vil klæde kommunalbestyrelsen at vedstå og respektere sin historie ved at holde kommunalbestyrelsesmøderne på skift i de tre købstæder. Det vil give alle mulighed for at deltage i det kommunale demokrati uden at skulle køre til Vordingborg. Jeg er sikker på, at det vil give anerkendelse blandt borgerne og styrke sammenhængskraften i kommunen.

Sæt rådhusbyggeriet på pause, tag en time out.

Ole Hansen (V)

Kandidat KV21

Hesselholtvej 3

Borre