Debat: Tilskud du glemte?

Kørselstilskud til eksempel. En folkepension rummer mere end det udbetalte månedlige beløb, nemlig også forskellige tilskud, som det i virkeligheden er lidt af en jungle at finde rundt i, og hvor berettigede tilskud derfor ikke altid bliver udbetalt. Det handler jo også om ens kommunes formåen, til at oplyse om disse tilskud som, til eksempel Kørselstilskud ved egen kørsel til læge eller specialist. Ved besøg hos lægen, beder man blot om en blanket, som udfyldt, afleveres i postkassen hos borgerservice. Men er man i tvivl om ordningen, så ring til Kørselskontoret i Vordingborg Kommune. Kørselstilskud til sygehuse står Region Sjælland for, og her udfylder man en blanket på nettet. Corona vaccinationer er dog ikke omfattet af Kørselstilskud, hverken fra kommune eller region, på trods af, at folk ofte har måttet køre langt for at blive vaccineret.