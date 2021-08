Søren Hansen mener ikke, at man kan bruge de seneste 12 måneder til at vurdere lærernes sygefravær. Det har været lavere under corona. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Tak for din respons, Kenneth Andersen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Tak for din respons, Kenneth Andersen

Debat Vordingborg - 19. august 2021 kl. 11:58 Kontakt redaktionen

Jeg vil gerne takke skolelærer Kenneth Andersen (S) for hans respons på mit debatindlæg vedrørende tilbagevenden til skolerne. Det er altid rart at vide, at nogen læser det, man skriver.

MEN, jeg er totalt uforstående overfor, at du efterlyser dokumentation for en påstand, jeg aldrig har ytret!? Jeg har ikke noget sted eller nogensinde skrevet om stigende fravær blandt lærerne. Den påstand har du helt selv opfundet.

Din motivation for at komme med sådan en fejlagtig beskyldning, kan jeg kun gisne om. Jeg kan dog ikke helt undlade at trække en smule på smilebåndet over, at du vælger at bruge de sidste 12 måneder som retningslinje for fravær.

Danmark har, som resten af verden, trods alt haft en noget særlig tilgang til arbejdspladser de sidste cirka 18 måneder. Dette har også være tilfældet for lærerne. Nu er vi heldigvis vendt tilbage til en mere »normal« hverdag. Det er nu vi kommer til at få sammenlignelige tal. Man sammenligner jo heller ikke pærer og æbler, ligesom man ikke kan sammenligne før-corona-tal med corona-tal.

Men fakta består; mine døtre er stadig dødtrætte af vikarer. Det dræner deres entusiasme for at komme i skole. Problematikken med mange vikardækkede timer var allerede oppe at vende ved KV17. Det skal der stadig være fokus på. For problematikken er ikke løst. Den koster til stadighed tab af elever fra folkeskolen til privatskolerne.

Det glæder mig dog usigeligt, at du anerkender mit forslag til løsningstilgangen gennem lærerne og ikke alene igennem lederne.

For mig er det lige til: Et fantastisk arbejdsmiljø for lærerne vil give gladere og dygtigere elever. Det er forhåbentligt målet for enhver, som har med folkeskolen at gøre.

Søren Hansen (DF)

Spidskandidat KV21

Svingkærvej 12

Ørslev