Kenneth Andersen savner belæg for Søren Hansens påstand om, at lærernes sygefravær er stigende. Privatfoto

Debat: Svar til Søren Hansen

Det er jo ikke sådan, at de enkelte skoler for enhver pris indkalder vikarer til at dække kollegaer, der af den ene eller anden grund er syge. I de fleste tilfælde ansætter man for resten af skoleåret. Det er også kotume, at de enkelte teams på skolerne for så vidt muligt dækker hinanden ved fravær.