Jens O. Jensen undrer sig også over, at Carsten Nøhr (R) først nu - efter lokalplanen er vedtaget - er blevet livlig debattør omkring havnen. For cirka to måneder siden udtalte hans formand Vibeke Grønbæk og Plan og Teknik-udvalgsformand Michael Larsen (R), at Radikale sammen med SF og Venstre ikke ville stemme for at udvide mod vest. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Svar til Carsten Nøhr om havneudvidelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Svar til Carsten Nøhr om havneudvidelsen

Debat Vordingborg - 05. juli 2021 kl. 08:37 Kontakt redaktionen

Overskriften »Havneudvikling kan kun gå for langsomt« i Carsten Nøhrs debatindlæg 30. juni er jeg fuldstændig enig i, det kan kun for langsomt, for hvis havnen for fire år siden havde handlet med rettidig omhu, havde man sikkert allerede været i gang med at udvide mod syd.

Udvikling af havnen er ingen imod, det er måden, det nu kommer til at ske på, der ikke er i orden.

Det lykkedes flertalsgruppen at få vedtaget lokalplansforslaget og få dækket over havnebestyrelsens fejl, for det er da en graverende fejl at underskrive så stor en kontrakt uden at forpligte entreprenøren til at udføre de 83 procent af den samlede udvidelse, som allerede er vedtaget.

Hvis lokalplanen på de sidste 17 procent ikke var blevet vedtaget eller bare var blevet udsat nogle måneder, havde entreprenøren været i sin gode ret til at pakke sammen igen.

Ifølge Carsten Nøhr mener Eva Sommer-Madsen, at havnen er en grim ælling. Alle andre, der overværede kommunalbestyrelsesmødet, opfattede bemærkningen som, at kommunalbestyrelsen med håndteringen af lokalplansforslaget er ved at lægge et grimt æg i kurven. Der har manglet ordentlighed i håndteringen af lokalplansforslaget. Men alt, hvad der kan misforstås, bliver misforstået, især når det er til ens egen fordel.

Jeg er forundret over, at en radikal kandidat, der oven i købet er et stykke nede på kandidatlisten, ikke er i tråd med baglandet. Carsten jubler over, at havneudvidelsen er vedtaget, og det lyder som om, at havnen ikke kunne udvikles, hvis ikke lokalplanen var blevet vedtaget. Det er noget vrøvl, det kunne med lidt rettidig omhu og lidt mere omtanke have været gjort på en anden og meget bedre måde.

Jeg undrer mig også over, at Carsten først nu - efter lokalplanen er vedtaget - er blevet livlig debattør omkring havnen. For cirka to måneder siden udtalte hans formand Vibeke Grønbæk og Plan og Teknik-udvalgsformand Michael Larsen (R), at Radikale sammen med SF og Venstre ikke ville stemme for at udvide mod vest.

Inden kommunalbestyrelsesmødet lykkedes det dog for den socialdemokratiske gruppe at få aftalt et ændringsforslag med næsten hele flertalsgruppen, kun løsgænger Jesper Berring-Poulsen kunne ikke gå ind for forslaget.

Ændringsforslaget har overskriften »Vi ønsker at støtte den fortsatte grønne omstilling af havnen«, men derudover omhandler forslaget intet om den grønne omstilling, så hvorfor lige pludselig denne drejning fra de radikale og SF?

Jo, nu kan de dække sig ind under en aftale om, at såfremt det ifølge loven bliver muligt at indføre solceller på vandet, så vil man arbejde for det, men det skal gøres mod syd hvis myndighederne tillader det.

Hvad er det for en holdning at have? Man siger ja til at etablere den famøse trekant mod vest, men al fremtidig udvidelse skal ske mod syd, hvorfor så ikke holde fast i at al udvidelse fra nu og fremover skal ske mod syd?

Hvis det kun er for at få ro i flertalsgruppenk, så vær da ærlig og sig det fremfor at dække sig ind under noget med grøn omstilling, der slet ikke er aktuelt.

(forkortet, red.) Jens O. Jensen

Strandparken 20

Vordingborg