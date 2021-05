Debat: Stor ros til Vej og park i Vordingborg Kommune

Af hjertet en stor tak for forskønnelse af vores By.

Det er det mest triste sted at komme til udenfor - ikke en blomst at skue - men den samme triste beplantning hele vejen rundt med ukrudt imellem - omkring de i forvejen triste bygninger. Kunne der ikke gøres noget lignende der? Ikke for min skyld - men for beboernes.